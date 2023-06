Bourse : Faibles variations en Europe avant les décisions de la Fed

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent sur de faibles variations mercredi en matinée, la prudence étant de mise avant les annonces de politque monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed) en soirée. À Paris, le CAC 40 prend 0,39% à 7.318,91 points vers 07h50 GMT. À Londres, le FTSE 100 avance de 0,14% et à Francfort, le Dax s'octroie 0,22%. L'indice EuroStoxx 50 progresse de 0,32%, le FTSEurofirst 300 de 0,27% et le Stoxx 600 de 0,31%. Les contrats à terme à Wall Street préfigurent une légère hausse pour le Standard & Poor's 500 et le Nasdaq qui ont touché tous deux mardi un sommet de 14 mois, tandis que le Dow Jones pourrait refluer de 0,1%. Les investisseurs se montrent prudents avant la publication à 18h00 GMT des décisions de la Fed au lendemain d'une séance dans le vert des marchés d'actions marquée par le renforcement du scénario d'une pause provisoire dans la remontée des taux de la banque centrale. Si les prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis ont ralenti plus que prévu en mai, ils notent que le "core CPI" reste élevé, ce qui rend incertain la trajectoire des taux dans les mois à venir. Reflet de cette incertitude, les marchés monétaires tablent avec une probabilité de plus de 90% sur un statu quo sur les taux ce mercredi mais prévoient avec une probabilité de plus de 60% une reprise du renchérissement du coût du crédit le mois prochain, signe que l'actuel cycle de resserrement monétaire est loin d'être terminé. En Bourse, la tendance positive sur le Stoxx 600 est emmenée par le compartiment défensif de l'immobilier (+1,45%), tandis que les nouvelles technologies (-0,11%) sont victimes de prises de bénéfice. A Paris, Casino bondit de 15,3%, le distributeur ayant annoncé mercredi avoir reçu une proposition du trio d'hommes d'affaires constitué par Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Moez-Alexandre Zouari pour un renforcement de ses fonds propres jusqu'à un montant de 1,1 milliard d'euros. Dans son sillage, le secteur de la distribution est bien orienté avec notamment Rallye, la maison mère du groupe stéphanois, qui s'envole de 24,73%, tandis que Carrefour prend 1,32%. Ailleurs en Europe, Logitech (-8,69%) accuse l'une des plus fortes baisses du Stoxx 600 après l'annonce du départ de son PDG Bracken Darrell, tandis que le groupe britannique Entain, propriétaire de la société de paris Ladbrokes, plonge de 9,98% après l'annonce du rachat du groupe polonais STS Holdings pour 750 millions de livres (695 millions d'euros). (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)