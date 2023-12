Bourse : Faibles variations en Europe avant l'inflation en zone euro

Bourse : Faibles variations en Europe avant l'inflation en zone euro













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes affichent de faibles variations mardi en matinée avant la publication des chiffres de l'inflation pour le mois de novembre en zone euro, une donnée essentielle dans l'évolution de la trajectoire des taux d'intérêt de la Banque centrale européenne (BCE). À Paris, le CAC 40 prend 0,09% à 7.575,87 points vers 08h35 GMT. À Londres, le FTSE 100 avance de 0,26% et à Francfort, le Dax s'octroie 0,43%. L'indice EuroStoxx 50 progresse de 0,31% et le FTSEurofirst 300 de 0,23%. Le Stoxx 600, qui entame une sixième semaine consécutive dans le vert, prend 0,33%. Les contrats à terme à Wall Street préfigurent une ouverture quasiment stable pour le Dow Jones (+0,04%), le Standard & Poor's 500 (+0,09%) et le Nasdaq (+0,03%) au lendemain d'une séance dans le vert. Les marchés monétaires, qui tablent sur une baisse de 150 points de base des taux de la BCE en 2024, prendront connaissance à 10h00 GMT des données sur les prix à la consommation en zone euro. Le consensus Reuters prévoit une progression à 2,4% sur un an en novembre, après une hausse de même ampleur le mois précédent. François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France (BdF) et membre du conseil des gouverneurs de la BCE, a estimé mardi que l'institution de Francfort devrait baisser ses taux "à un moment" en 2024 après les avoir laissés à un plateau. Côté conjoncture, l'économie française devrait croître de 0,8% en 2023, selon la BdF, qui a abaissé sa prévision après une contraction au troisième trimestre, tout en maintenant ses projections pour 2024 et 2025. En Bourse en Europe, la tendance positive est emmenée par le compartiment des nouvelles technologies (+0,78%) et celui du transport et des loisirs (+1,3%). Aux valeurs, Casino, dont l'action a été suspendue lundi à la demande du distributeur, a repris mardi sa cotation par un bond de 8% avant de refluer de 4,02% quelques minutes après les premiers échanges. Le groupe discute avec Les Mousquetaires et Auchan pour céder ses super et hypermarchés. Virbac grimpe de 9,04%, le groupe ayant relevé sa prévision de croissance de son chiffre d'affaires pour cette année. Covestro avance de 2,15% après des informations selon lesquelles Abu Dhabi National Oil Co (ADNOC) se prépare à relever son offre sur le groupe chimique à environ 60 euros par action. UBS progresse de 1,66% alors que Cevian Capital a annoncé avoir pris une participation de 1,3% dans la banque suisse pour environ 1,2 milliard d'euros. Equinor cède 1,94%, RBC ayant abaissé son conseil sur le groupe norvégien d'énergie à "performance en ligne avec le secteur". (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)