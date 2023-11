Bourse : Faibles variations en Europe après la récente embellie

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes affichent de faibles variations jeudi en matinée dans un mouvement de consolidation après la forte hausse des dernières séances liée au reflux des pressions inflationnistes en Europe et aux Etats-Unis. À Paris, le CAC 40 perd 0,17% à 7.197,47 points vers 08h40 GMT. À Londres, le FTSE 100 recule de 0,04%. A Francfort, le Dax s'octroie en revanche 0,41%, soutenu par les valeurs industrielles comme Siemens. L'indice EuroStoxx 50 grappille 0,04%. Le FTSEurofirst 300 cède 0,09% et le Stoxx 600 0,08%. Les contrats à terme à Wall Street préfigurent une quasi-stabilité (+0,01%) pour le Dow Jones et un repli de 0,08% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,23% pour le Nasdaq au lendemain d'une séance dans le vert marquée par la publication de la statistique des prix mensuels à la production (PPI) aux Etats-Unis qui ont affiché un recul plus important que prévu après la bonne surprise des prix à la consommation (CPI) mardi. En Europe, les indicateurs d'inflation publiés mercredi au Royaume-Uni, en France et en Italie ont également confirmé un ralentissement de la hausse des prix alors que les chiffres pour l'ensemble de la zone euro seront connus vendredi. Les investisseurs digèrent désormais cette avalanche de données en attendant d'autres indicateurs aux Etats-Unis comme l'indice d'activité "Philly Fed" pour le mois de novembre, la production industrielle et l'enquête Nahb sur le marché de l'immobilier, alors que les marchés parient toujours sur une baisse des taux des grandes banques centrales l'an prochain. Des interventions de banquiers centraux sont par ailleurs attendues dans le courant de la journée, notamment celle de Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne (BCE), à partir de 11h30 GMT. En Bourse, des publications d'entreprises animent les échanges en Europe, notamment dans le secteur du luxe qui recule de 0,92% après l'avertissement de Burberry sur le ralentissement des dépenses de luxe dans le monde qui pourrait menacer ses prévisions. Dans son sillage, LVMH abandonne 1,43% et Kering 1,62%. Dans les autres secteurs, Vallourec bondit de 5,56% après le relèvement de sa prévision de résultat brut d'exploitation (RBE) annuel, tandis que Siemens (+5,23%) est porté par un bénéfice trimestriel dans sa division industrielle supérieur aux attentes. Embracer, l'éditeur suédois de jeux vidéo, propriétaire de la franchise Tomb Raider, s'envole pour sa part de 14,68 à la faveur d'un bénéfice trimestriel meilleur que prévu. Côté baisse, Hellofresh, en queue du Stoxx 600, plonge de 21,14% après l'abaissement de ses prévisions de bénéfice d'exploitation et de chiffre d'affaires pour l'année. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)