Bourse : Faibles variations en Europe après la Fed et avant la Banque d'Angleterre

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent dans de faibles variations jeudi en matinée au lendemain des annonces jugées contrastées de la Réserve fédérale américaine (Fed) alors que les communiqués de politique monétaire de la Banque d'Angleterre (BoE) et de la Banque nationale suisse (BNS) sont notamment prévus dans la journée. À Paris, le CAC 40 perd 0,05% à 7.127,50 points vers 08h45 GMT. À Londres, le FTSE 100 recule de 0,58% et à Francfort, le Dax fléchit de 0,03%. L'indice EuroStoxx 50 abandonne 0,17%, le FTSEurofirst 300 0,54% et le Stoxx 600 0,31%. Les contrats à terme à Wall Street préfigurent une hausse de 0,5% pour le Dow Jones, de 0,74% pour le Standard & Poor's 500 et de 1,09% pour le Nasdaq au lendemain d'une séance en dents scie qui s'est achevée par une nette baisse. La Fed a annoncé mercredi une hausse d'un quart de point de son principal taux d'intérêt directeur mais a laissé entendre qu'elle était sur le point d'interrompre son cycle de resserrement monétaire face aux tensions récentes sur les marchés financiers. Son président, Jerome Powell, a toutefois déclaré ne pas exclure d'autres hausses de taux si nécessaire, plongeant les investisseurs dans la perplexité. D'autant qu'au même moment, Janet Yellen, la secrétaire américaine au Trésor, assurait, lors d'une audition devant le Sénat, ne pas envisager une "garantie globale" pour tous les dépôts bancaires aux Etats-Unis, au risque de raviver la crise dans le secteur. Concernant la BoE, une hausse des taux de 25 points de base est attendue par les marchés, mais la réaccélération de l'inflation en Grande-Bretagne à 10,4% sur un an en février place la banque centrale sous pression alors que le cycle de durcissement monétaire est censé également touché à sa fin. Les marchés sont partagés sur le relèvement des taux de la BNS de 50 points de base ou de 25 points après le sauvetage en urgence de Credit Suisse, rachetée par UBS. Une hausse des taux de la Banque de Norvège est également prévue. En Bourse, le compartiment technologique (+0,85%) et celui des ressources de base (+0,37%) sont en tête du Stoxx, profitant d'une possible accalmie sur les taux de la Fed et du recul des rendements obligataires. Le deux ans allemand perd près de dix points de base, à 2,6%, dans le sillage de son équivalent américain. L'indice des valeurs bancaires en Europe cède 0,49%, Citigroup ayant abaissé sa note sur le secteur, estimant que le rythme rapide des hausses de taux d'intérêt pèsera davantage sur l'activité économique et les bénéfices des banques. L'intermédiaire voit l'indice rester proche de ses niveaux actuels d'ici la fin de l'année. Dans les valeurs individuelles, Sanofi bondit de 4,77% après des résultats prometteurs de son Dupixent contre la "bronchite du fumeur". Le laboratoire nantais Valneva en revanche chute de 6,33% après une prévision de chiffre d'affaires pour cette année en baisse par rapport aux 361,3 millions d'euros dégagés en 2022. Le groupe italien INWIT prend 4,33% alors que des sources ont rapporté à Reuters que la société française d'investissement Ardian étudiait une offre sur le spécialiste des tours de télécommunications pour le retirer de la cote. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)