Bourse : Du vert encore attendu en Europe pour terminer une semaine faste

par Blandine Henault PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse vendredi à l'ouverture pour terminer une semaine faste pour les marchés d'actions après notamment le statu quo de la Réserve fédérale qui a provoqué une chute des rendements obligataires. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait gagner 0,5% à l'ouverture. Les contrats à terme signalent une hausse de 0,53% pour le Dax à Francfort, de 0,45% pour le FTSE à Londres et de 0,43% pour le STOXX 600. L'indice paneuropéen s'achemine vers sa meilleure performance hebdomadaire (+3,3% jusqu'à présent) depuis fin mars alors que les investisseurs ont salué le ralentissement de l'inflation en Europe, qui conforte la pause de la Banque centrale européenne (BCE) sur le relèvement de ses taux, et le statu quo également adopté par la Réserve fédérale américaine (Fed) et la Banque d'Angleterre. "Les marchés sont de plus en plus confiants sur le fait que les taux d'intérêt aux Etats-Unis ont atteint un pic", soulignent dans une note les analystes de ANZ. Il reste encore un dernier rendez-vous majeur ce vendredi, avec la publication du rapport officiel sur l'emploi américain. Les économistes interrogés par Reuters tablent sur 180.000 créations d'emplois dans le secteur non-agricole en octobre, ce qui marquerait un net ralentissement par rapport au mois précédent. LES VALEURS A SUIVRE : Société générale a publié ses résultats du troisième trimestre marqués par une résistante de sa banque d'investissement mais par un net repli de ses activités dans la banque de détail en France et des dépréciations qui ont pesé sur le résultat net. A WALL STREET La Bourse de New York a fini en nette hausse jeudi, au lendemain de la réunion de la Réserve fédérale (Fed) qui a alimenté l'espoir que la banque centrale américaine a bouclé son cycle de resserrement monétaire, tandis que des résultats et prévisions d'entreprises ont ajouté à l'optimisme des investisseurs. L'indice Dow Jones a gagné 1,70% à 33.839,08 points. Le S&P-500, plus large, a pris 1,89% à 4.317,78 points, sa meilleure performance en séance depuis avril et sa quatrième séance consécutive dans le vert. De son côté, le Nasdaq Composite a avancé de 1,78% à 13.294,19 points, sa cinquième séance d'affilée dans le vert et sa plus forte progression journalière depuis juillet. Les contrats à terme signalent une ouverture mitigée vendredi, alors qu'Apple a publié ses résultats jeudi après la clôture. Le géant de l'électronique grand public a publié une prévision trimestrielle de ventes sous les attentes, ce qui a fait reculer son titre de 3% en après-Bourse. EN ASIE La Bourse de Tokyo est fermée ce vendredi pour une journée fériée. En Chine, le CSI 300 gagne 0,95% et l'indice Hang Seng de Hong Kong bondit de 2,65%. TAUX/CHANGES Le rendement des Treasuries à dix ans se stabilise à 4,6616% après avoir plongé de 20 points de base ces deux derniers jours à la suite des annonces de la Fed et des anticipations de fin du cycle de resserrement monétaire. Même chose pour le dollar, inchangé face à un panier de devises de référence après avoir cédé 0,7% la veille. "Même si les créations d'emplois non agricoles en octobre ressortent au-delà des attentes, cela ne devrait pas forcément soutenir les appels à une hausse des taux d'intérêt en décembre", souligne Julien Lafargue, stratège chez Barclays Private Bank. "La banque centrale semble davantage concentrée sur l'inflation plutôt que sur l'emploi et la croissance économique". PÉTROLE Les cours du pétrole continuent de profiter du regain d'appétit généralisé pour les actifs risqués, en dépit des craintes sur la demande chinoise. Le baril de Brent gagne 0,25% à 87,07 dollars et celui du brut léger américain (WTI) progresse de 0,34% à 82,74 dollars. (Avec la contribution de Tom Westbrook et de Ankur Banerjee et Rae Wee à Singapour, édité par)