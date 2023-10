Bourse : Du vert en vue en Europe sous un déluge d'indicateurs

Bourse : Du vert en vue en Europe sous un déluge d'indicateurs













Crédit photo © Reuters

par Blandine Henault PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en légère hausse mardi à l'ouverture, avant de nombreux indicateurs économiques en zone euro et les rendez-vous de banques centrales. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait gagner 0,23% à l'ouverture. Les contrats à terme signalent une hausse de 0,22% pour le Dax à Francfort, de 0,09% pour le FTSE à Londres et de 0,14% pour le STOXX 600. Lundi, les indices européens ont terminé en hausse profitant notamment des chiffres d'inflation et de croissance en Allemagne, qui ont montré un ralentissement de la hausse des prix en octobre et une activité économique moins morose que prévu. Les investisseurs auront de nouvelles données à digérer ce mardi avec notamment les premières estimations du PIB au troisième trimestre et de l'inflation pour octobre en France, avant celles pour la zone euro plus tard dans la matinée. En Chine, l'activité dans le secteur manufacturier s'est contractée de façon inattendue en octobre, selon l'indice officiel PMI. Les opérateurs de marché attendent aussi les décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed) mercredi et de la Banque d'Angleterre (BoE) jeudi, après celle de la Banque du Japon qui a annoncé ce mardi un nouvel assouplissement de sa politique de contrôle de la courbe des taux. A WALL STREET La Bourse de New York a fini en nette hausse lundi, en entame d'une semaine qui s'annonce mouvementée avec une vague de résultats trimestriels, des données économiques et la réunion de la Fed. L'indice Dow Jones a gagné 1,58% à 32.928,96 points. Le S&P-500, plus large, a pris 1,20% à 4.166,82 points. De son côté, le Nasdaq Composite a avancé 1,16% à 12.789,48 points. Les contrats à terme sur les trois indices signalent pour l'heure un léger repli à l'ouverture. EN ASIE La Bourse de Tokyo a terminé en hausse de 0,53% après les annonces de la BoJ qui ont profité au secteur bancaire (+2,21%). En Chine, les indices sont plombés par la déception sur le PMI manufacturier qui favorise les prises de profit après cinq séances consécutives de hausse. Le CSI 300 des grandes capitalisations de Chine continentale recule de 0,29%. CHANGES/TAUX Le yen s'est affaibli face au dollar après les annonces de la BoJ qui, en dépit du nouvel ajustement sur la courbe des taux, a maintenu sa politique ultra-accommodante, douchant les espoirs d'un revirement plus prononcé. La devise nippone abandonne 0,73% face au billet vert, à 150,19 yens pour un dollar. Le rendement des emprunts d'Etat japonais à dix ans a pris six points de base, à 0,951%, à son plus haut niveau en dix ans. Face à un panier de devises de référence, le dollar gagne 0,2% tandis que le rendements des Treasuries à dix ans évolue peu, à 4,8838%. PÉTROLE Les cours du brut progressent après leur repli de plus de 3% la veille, les craintes sur l'approvisionnement liées au conflit au Proche-Orient contrebalancant les inquiétudes sur la demande après les PMI chinois. Le baril de Brent gagne 0,74% à 88,1 dollars et celui du brut léger américain (WTI) prend 0,9% à 83,05 dollars. (Rédigé par Blandine Hénault)