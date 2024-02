Bourse : Du vert en vue en Europe après les résultats rassurants de Nvidia

Bourse : Du vert en vue en Europe après les résultats rassurants de Nvidia













Crédit photo © Reuters

par Blandine Henault PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse jeudi à l'ouverture, après les résultats jugés rassurants de Nvidia qui portent les indices en Asie et les futures de Wall Street. Les contrats à terme signalent une hausse de 0,57% pour le CAC 40 parisien, de 0,68% pour le Dax à Francfort, de 0,39% pour le FTSE à Londres et de 0,65% pour le Stoxx 600. Nvidia, géant américain des puces devenu valeur star de la thématique IA, a publié ses résultats trimestriels mercredi après la clôture de Wall Street et n'a pas déçu les attentes élevées. Il a fait état d'une prévision de chiffre d'affaires supérieure aux prévisions pour le trimestre en cours, ce qui a fait grimper son titre dans les transactions électroniques. A lire aussi... "Les bénéfices de Nvidia ont porté le sentiment et apaisé les inquiétudes concernant les valorisations exagérées, ce qui permet au thème de l'intelligence artificielle de continuer à stimuler les marchés", soulignent dans une note les analystes de Saxo Markets. A Tokyo, le Nikkei a touché un plus haut de 34 ans tandis que les futures sur l'indice technologique américain Nasdaq préfigurent une hausse de 1,64% à l'ouverture de Wall Street. LES VALEURS A SUIVRE : En Europe, le segment technologique devrait aussi profiter des annonces de Nvidia tandis que plusieurs résultats d'entreprises, comme ceux de Danone, Axa, Engie, Accor, Nestlé et WPP, devraient animer la cote. A WALL STREET La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mercredi dans l'attente de la publication des résultats de Nvidia après la clôture. L'indice Dow Jones a gagné 0,13% à 38.612,24 points, le S&P-500 a pris aussi 0,13% à 4.981,80 points tandis que le Nasdaq Composite a reculé de 0,32% à 15.580,87 points. EN ASIE La Bourse de Tokyo a terminé en hausse de 2,19% à 39.098,68 points, après avoir touché en séance un plus haut depuis 1989 à 39.156,97 points. L'optimisme autour de Ndivia soutient aussi les Bourses chinoises. L'indice composite de la Bourse de Shanghai a gagné 1,27% et le Hang Seng à Hong Kong prend 0,98%. TAUX/CHANGES Le compte-rendu de la réunion de janvier de la Réserve fédérale (Fed), publié mercredi soir, a montré que les responsables de la banque centrale américaine se sont inquiétés du risque de baisser les taux de manière prématurée. Ces "minutes", qui n'ont pas réservé de surprise, ont alimenté chez les traders l'hypothèse d'une première baisse des taux en juin prochain, pas avant. Le dollar recule de 0,2% face à un panier de devises de référence tandis que le rendement du Treasuries à dix ans est quasiment inchangé, à 4,314%. L'euro évolue pour sa part en hausse de 0,3% face au billet vert avant la publication dans la matinée des indicateurs d'activité PMI pour le mois de février qui devraient montrer une nouvelle contraction en zone euro. Le rendement du Bund allemand à dix ans prend plus de trois points de base, à 2,471%. PÉTROLE Les cours du brut progressent pour la deuxième séance consécutive sur fond d'anticipations d'amélioration de la demande aux Etats-Unis et de faiblesse du dollar. Le baril de Brent prend 0,3% à 83,28 dollars et celui du brut léger américain (WTI) gagne 0,35% à 78,18 dollars. (Rédigé par Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)