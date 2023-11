Bourse : Du vert en vue en Europe après le statu quo de la Fed

par Blandine Henault PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse jeudi à l'ouverture après le nouveau statu quo de la Réserve fédérale sur ses taux qui laisse entrevoir la fin de son cycle de resserrement monétaire. Les contrats à terme signalent un gain de 0,68% pour le CAC 40, de 0,69% pour le Dax à Francfort, de 0,62% pour le FTSE à Londres et de 0,69% pour le Stoxx 600. Comme attendu, la Fed a laissé mercredi soir l'objectif des taux des "fed funds" à 5,25%-5,50% après déjà une pause décidée lors de sa précédente réunion en septembre, alimentant les anticipations selon lesquelles la banque centrale américaine en a fini avec les hausses de taux. Lors d'une conférence de presse, son président, Jerome Powell, n'a pas exclu un nouveau resserrement et a souligné que les conditions financières plus strictes pourraient peser sur les décisions de l'institution si elles persistent. "Alors qu'à première vue, Powell essayait de se montrer 'hawkish', les marchés ne l'ont pas cru", observe Michael Hewson, responsable de l'analyse marchés chez CMC Markets UK. Les investisseurs se tournent désormais vers la Banque d'Angleterre qui annoncera sa décision sur les taux à 12h00 GMT, après de nouveaux indices PMI en Europe et avant la publication des résultats d'Apple dans la soirée. A WALL STREET La Bourse de New York a fini en hausse mercredi, à l'issue d'une séance mouvementée, alors que la Fed a annoncé comme attendu maintenir inchangés ses taux d'intérêt et que les commentaires de son président ont rassuré les investisseurs, même s'il n'a pas écarté la possibilité de hausses supplémentaires. L'indice Dow Jones a gagné 0,67% à 33.274,58 points. Le S&P-500, plus large, a pris 1,05% à 4.237,86 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 1,64% à 13.061,47 points. Les contrats à terme sur les trois indices signalent une ouverture légèrement positive jeudi. EN ASIE La Bourse de Tokyo a terminé en hausse de 1,1% dans le sillage de Wall Street et des annonces de la Fed et à la faveur d'un bond des valeurs liées aux semi-conducteurs. Le Nikkei, qui a dépassé en séance le seuil des 32.000 points pour la première fois depuis le 18 octobre, a gagné 3,09% sur la semaine, la Bourse de Tokyo étant fermée vendredi pour un jour férié. En Chine, les Bourses n'ont pas réussi à suivre le mouvement de hausse généralisé et ont effacé leurs gains initiaux: le CSI 300 a reculé de 0,47% et l'indice composite de la Bourse de Shanghai a perdu 0,45%. TAUX/CHANGES Les rendements obligataires américains continuent de se replier après les annonces de la Fed. Le taux à dix ans recule de plus de six points de base, à 4,7301%. Il entraîne dans son sillage le rendement du Bund allemand de même échéance qui perd quatre points, à 2,71%. Le dollar recule dans la foulée des rendements et des annonces de la Fed et perd 0,49% face à un panier de devises de référence. L'euro en profite pour revenir à près de 1,06 dollar. PÉTROLE Les cours du brut progressent après trois séances consécutives de repli, portés par le regain d'appétit pour les actifs risqués après les annonces de la Fed. Le baril de Brent gagne 0,76% à 85,27 dollars et celui du brut léger américain (WTI) prend 0,82% à 81,1 dollars. (Rédigé par Blandine Hénault)