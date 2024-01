Bourse : Du rouge en vue en Europe avant l'inflation en zone euro et l'emploi US

par Blandine Henault PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse vendredi à l'ouverture, dans le sillage d'une séance morose à Wall Street, et alors que la séance sera marquée par la publication de deux indicateurs très attendus, l'inflation en zone euro et le rapport sur l'emploi aux Etats-Unis. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait perdre 0,5% à l'ouverture. Les contrats à terme signalent une baisse de 0,57% pour le Dax à Francfort, de 0,53% pour le FTSE à Londres et de 0,46% pour le Stoxx 600. Les indices européens sont parvenus jeudi à conclure leur première séance de l'année 2024 dans le vert mais la tendance a été plus morose à Wall Street où le S&P 500 a décliné pour sa troisième séance consécutive - sa pire entame de l'année depuis 2015. La prudence sera aussi de mise avant la publication à 10h00 GMT des chiffres de l'inflation en zone euro pour décembre. Les économistes interrogés par Reuters attendent une réaccélaration de la hausse des prix, à 3% sur un an, une tendance déjà observée dans les données parues jeudi pour la France et l'Allemagne. Autre grand rendez-vous du jour, le rapport officiel sur les créations d'emplois aux Etats-Unis (13h30 GMT) : les économistes tablent sur un reflux des créations à 170.000 postes mais l'enquête ADP publiée la veille a montré que le secteur privé avait créé plus d'emplois que prévu, ce qui éloigne la perspective d'un assouplissement monétaire prochain de la Réserve fédérale (Fed). LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE : Sodexo a fait état vendredi d'une croissance interne de son chiffre d'affaires de 8,2% au premier trimestre de son exercice 2023-2024 à la faveur d'augmentations de prix et de nouveaux contrats. A WALL STREET La Bourse de New York a fini en ordre dispersé jeudi, seul le Dow Jones s'inscrivant de peu en territoire positif à la faveur de la solidité des titres financiers et de données sur l'emploi. L'indice Dow Jones a gagné 0,03%, à 37.440,34 points. Le S&P-500, plus large, a perdu 0,34%, à 4.688,68 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 0,56% à 14.510,30 points. Comme lors des deux premières séances de l'année, les investisseurs ont privilégié les prises de bénéfices après les envolées des principaux indices de Wall Street en fin d'année dernière, portés par la perspective de voir la Fed opérer un virage dans sa politique monétaire. EN ASIE La Bourse de Tokyo a terminé en hausse de 0,27%, la faiblesse du yen ayant favorisé les valeurs exportatrices comme l'automobile et les financières. En Chine, les places boursières peinent à trouver une direction claire sur fond d'incertitude persistante sur la solidité de la reprise économique chinoise. Le CSI 300 recule de 0,31% et l'indice composite de la Bourse de Shanghai abandonne 0,6%. A Hong Kong, le Hang Seng perd 0,54%. TAUX/CHANGES Le rendement des Treasuries à dix ans se situe à plus de 4% après une hausse de 14 points de base depuis le début de la semaine. Les investisseurs, qui s'interrogent toujours sur le calendrier de la première baisse de taux de la Fed, sont de moins en moins confiants qu'une telle annonce interviendra en mars. Le dollar a aussi profité du reflux de ces anticipations ces derniers jours et est en passe de signer sa meilleure semaine depuis la mi-juillet. L'euro abandonne 0,13% face au billet vert, à 1,0929. PÉTROLE Les cours du brut progressent, toujours soutenus par les tensions au Proche-Orient, après avoir été pénalisés la veille par l'annonce d'une forte hausse des stocks hebdomadaires d'essence et de distillats aux Etats-Unis. Le baril de Brent progresse de 0,61% à 78,06 dollars et celui du brut léger américain (WTI) avance de 0,82% à 72,78 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 5 JANVIER PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT DE 07h00 Ventes au détail novembre -0,1% +1,1% - sur un an -0,5% -0,1% EZ 10h00 Prix à la consommation décembre +3,0% +2,4% EZ 10h00 Prix à la production novembre -0,1% +0,2% - sur un an -8,7% -9,4% USA 13h30 Créations d'emplois décembre 170.000 199.000 Taux de chômage 3,8% 3,7% Salaire horaire moyen +0,3% +0,4% - sur un an +3,9% +4,0% (édité par Kate Entringer)