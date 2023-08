Bourse : de la baisse attendue en Europe, incertitudes sur la trajectoire des taux US

Bourse : de la baisse attendue en Europe, incertitudes sur la trajectoire des taux US













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en repli vendredi à l'ouverture, l'impact sur la politique monétaire de données d'inflation encourageantes aux Etats-Unis ayant été atténué par des commentaires prudents de la présidente de la Réserve fédérale de San Francisco. Les premières indications disponibles indiquent que le CAC 40 parisien céderait 0,45% à l'ouverture. Les contrats à terme suggèrent une baisse de 0,58% pour le FTSE à Londres, un recul de 0,45% pour le Dax à Francfort, et de 0,55% pour l'EuroStoxx 50. L'inflation américaine a atteint 0,2% sur un mois en juillet, en ligne avec les attentes du marché, tandis que l'inflation sous-jacente a ralenti. "La croissance de l'inflation sous-jacente continue à ralentir, et nous ne serions pas surpris de voir un chiffre plus faible en août avec les baisses des prix de gros des voitures d'occasion", constate Stephen Juneau, économiste chez Bank of America. "L'inflation d'un mois sur l'autre sera sans doute volatile, mais la tendance désinflationniste n'est pas en trompe-l'oeil." Les investisseurs parient que les derniers chiffres d'inflation convaincront la Réserve fédérale de ne pas remonter une nouvelle fois ses taux en septembre.. Pour autant, Mary Daly, la présidente de la Réserve fédérale de San Francisco, a expliqué quelques heures plus tard à Yahoo Finance qu'il "rest(ait) du travail à accomplir". LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET New York a fini dans le vert jeudi, les investisseurs espérant que la Réserve fédérale s'abstiendra de relever ses taux au cours de sa prochaine séance de politique monétaire. L'indice Dow Jones a progressé de 0,15%, ou 52,79 points, à 35 176,15 points, le S&P 500, plus large, de 1,12 points, soit 0,03%, à 4.468,83 points, et le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 15,97 points (0,12%) à 13 737,99 points. EN ASIE Les marchés japonais sont fermés à l'occasion du "jour de la montagne". Les marchés chinois reculent, estimant décevantes les dernières mesures de soutien alors que les données publiées cette semaine ont confirmé le ralentissement de l'économie. Le SSE Composite de Shanghai recule de 1,16%, le CSI 300 de 1,4% et l'indice hongkongais Hang Seng de 0,57%. CHANGES Le dollar se renforce légèrement après les commentaires de la présidente de la Fed de San Francisco. Le dollar grignote 0,06% face à un panier de devises de référence, l'euro avançant de 0,08% à 1,0988 dollar, tandis que la livre sterling progresse de 0,05% à 1,2681 dollar.En Asie, le yen est stable, à 144,71 yens pour un dollar, tandis que le dollar australien se relève de 0,11% à 0,652 dollar. TAUX Les rendements américains progressent légèrement après les chiffres d'inflation et après des données sur le déficit des Etats-Unis qui montrent que celui-ci est deux fois plus élevé en juillet qu'attendu, à 221 milliards de dollars. Le rendement du Treasury à dix ans avance de 3,9 points de base à 4,1211%, tandis que le taux à deux ans prend 3,1 pb à 4,8522%. Le rendement du dix ans allemand avance de 4,7 pb à 2,576%, celui du taux à deux ans progressant de 3 pb à 3,001%. PÉTROLE Le pétrole est en léger retrait, les investisseurs mettant en regard les chiffres optimistes de l'Opep, qui a dit jeudi s'attendre à une croissance de la demande de 2,25 millions de barils par jour en 2024, et les chiffres de l'inflation chinoise, qui envoient un signal inquiétant sur l'état de la consommation de brut de la deuxième économie du monde. Le Brent recule de 0,19% à 86,24 dollars le baril, après avoir atteint son plus haut depuis janvier au cours de la session précédente, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) reculant de 0,17% à 82,68 dollars après avoir touché son plus haut sur l'année au cours de la séance précédente. (édité par Jean-Stéphane Brosse)