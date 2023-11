Bourse : Consolidation en vue en Europe après le récent rallye

par Claude Chendjou Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note globalement stable après le récent rallye né des anticipations de la fin de la remontée des taux d'intérêt des grandes banques centrales au regard du reflux des pressions inflationnistes. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien devrait perdre 0,08% à l'ouverture. Le Dax à Francfort pourrait grignoter 0,03%. Le FTSE 100 à Londres devrait reculer de 0,01%. L'indice EuroStoxx 50 est attendu en repli de 0,14%. "Avec la publication des données sur l'inflation, le marché du travail et les ventes au détail pour ce mois-ci, et alors que les perspectives d'une hausse des taux par le FOMC de la Fed en décembre et janvier sont évaluées à zéro, une énorme quantité d'informations a été digérée par les marchés en très peu de temps", relèvent les analystes d'ANZ. "Une période de consolidation semble justifiée, surtout si les responsables de la Fed s'opposent au récent assouplissement des conditions financières", ajoutent-ils dans une note. La séance pourrait également être marquée par une certaine volatilité à l'approche de la session de vendredi, caractérisée par les "trois sorcières", c'est-à-dire l'arrivée à expiration de certains contrats à terme. Dans les principaux indicateurs économiques du jour sont attendus l'indice d'activité "Philly Fed" pour le mois de novembre, la statistique de la production industrielle aux Etats-Unis pour le mois d'octobre et l'enquête Nahb sur le marché de l'immobilier, autant de données qui pourraient fournir aux investisseurs des signes sur l'évolution de la conjoncture. Le marché parie actuellement sur un atterrissage en douceur de l'économie américaine, un ralentissement rapide de l'inflation et une première baisse des taux de la Réserve fédérale américaine d'ici la mi-2024. Côté politique monétaire, une intervention de Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne (BCE), dans le cadre de la conférence annuelle du Conseil européen du risque systémique, est prévue à 11h30 GMT, tandis que d'autres responsables de la Fed et de la Banque d'Angleterre (BoE) doivent également s'exprimer dans la journée. A WALL STREET La Bourse de New York a fini en légère hausse mercredi après des données ayant renforcé chez les investisseurs l'espoir que la Fed ait terminé sa campagne de hausses des taux, tandis que les prévisions du distributeur Target ont contribué à l'optimisme. L'indice Dow Jones a gagné 0,47%, ou 163,51 points, à 34.991,21 points. Le S&P-500, plus large, a pris 7,18 points, soit 0,16%, à 4.502,88 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 9,46 points (0,07%) à 14.103,84 points. Les services de communication ont progressé, sous l'effet notamment des gains de Walt Disney après des informations selon lesquelles le fonds activiste ValueAct Capital a pris une participation dans le géant du divertissement. Target a bondi de 17,8%, enregistrant son plus important pourcentage de hausse depuis août 2019, après avoir communiqué une prévision de bénéfice supérieure aux attentes pour le trimestre actuel. D'autres distributeurs, dont Macy's et Kohl's, ont aussi fini en hausse, respectivement de 7,5% et de près de 9%, dans le sillage de Target. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a fini en repli de 0,33% à 33.408,65 points, tandis que le Topix, plus large, a reflué de 0,19% à 2.368,62 points. L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) perd 0,20% mais a gagné à ce stade 7,1% depuis le début du mois. En Chine, le SSE Composite de Shanghai cède 0,43% et le CSI 300 abandonne 0,68%. LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE: CHANGES/TAUX Le dollar, qui a pris 0,31% mercredi, poursuit jeudi sa remontée, gagnant 0,15% face à un panier de devises de référence après son plongeon de 1,5% mardi, lié au ralentissement de l'inflation américaine. Le billet vert doit sa remontée au renforcement du scénario d'un atterrissage en douceur de l'économie américaine. "Même si l'inflation est en baisse, l'économie reste robuste, ce qui pourrait même permettre à la Fed d'augmenter ses taux si elle le souhaite", même s'il ne semble pas y avoir actuellement d'appétit pour une hausse parmi les responsables de la Fed, explique James Kniveton, trader chez Convera. L'euro abandonne 0,09%, à 1,0836 dollar, tandis que la livre sterling s'affiche à 1,2395 dollar (-0,19%). Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans se replie de près de quatre points de base, à 4,496%, contre une clôture à 4,537% la veille. PÉTROLE Le marché pétrolier est affecté par des signes d'une hausse de la production de brut des Etats-Unis, tandis que la demande chinoise inquiète, les raffineries de pétrole en Chine tournant au ralenti en octobre. Le Brent reflue de 0,58% à 80,71 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 0,63% à 76,18 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 16 NOVEMBRE PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT USA 13h30 Indice d'activité "Philly novembre -9,0 -9,0 Fed" USA 13h30 Inscriptions au chômage sem. au 11 220.000 217.000 novembre USA 14h15 Production industrielle octobre -0,3% +0,3% - sur un an n.d. +0,08% (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)