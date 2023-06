Bourse : Baisse en vue pour les actions, la Chine continue d'inquiéter

par Laetitia Volga PARIS (Reuters) - Une légère baisse se profile mardi pour les principales Bourses européennes, les décisions très attendues de la Banque populaire de Chine en faveur de l'économie n'ayant pas répondu aux attentes des investisseurs. Les contrats à terme suggèrent un recul de 0,3% pour le CAC 40 parisien, de 0,23% pour le Dax à Francfort, de 0,21% pour le FTSE à Londres et de 0,14% pour l'EuroStoxx 50. La banque centrale chinoise (BPC) a abaissé ses taux préférentiels de prêt à un an et à cinq ans de dix points de base pour relancer la demande de crédit, mais la majorité des observateurs anticipaient une réduction plus importante pour le taux quinquennal. "Ces baisses de taux marginales contribueront probablement à empêcher la croissance de ralentir fortement, mais il est peu probable qu'elles donnent une forte impulsion capable d'inverser la tendance dans un avenir proche", ont déclaré les analystes de BofA Global Research. Citi, emboîtant le pas à d'autres grandes banques d'investissement, a revu à la baisse sa prévision de croissance chinoise, de 6,1% à 5,5%. Le principal rendez-vous de la semaine sera mercredi la première audition semestrielle au Congrès du président de la Réserve fédérale, dont les investisseurs attendent d'autres indications sur les perspectives de politique monétaire. LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE: EN ASIE Le SSE Composite de Shanghai abandonne 0,37% et le Hang Seng à Hong Kong 1,96% après les annonces de la BPC. Le marché a également été déçu par la visite à Pékin du secrétaire d'Etat américain Antony Blinken qui n'a donné lieu à aucune avancée majeure dans les relations entre les deux premières puissances mondiales. Au Japon, l'indice Nikkei a fini stable à 33.388,91 points. A WALL STREET Fermée lundi pour un jour férié, la Bourse de New York rouvrira ses portes dans le journée et les "futures" sur indices donnent une baisse de 0,2% à 0,4%. TAUX/CHANGES Sur le marché obligataire, le rendement à dix ans américain s'affiche à 3,7984%, en hausse de trois points de base. Le titre allemand de même échéance baisse un peu, sous 2,5%. Le dollar est inchangé face à un panier de devises et l'euro s'affiche autour de 1,0927. Le yuan s'approche de son plus bas niveau depuis sept mois, conséquence de la baisse de taux décidée par la BPC. PÉTROLE Les cours du pétrole reculent en raison d'inquiétudes quant aux perspectives de la demande en Chine, après la baisse de taux moins importante que prévu de la banque centrale du pays. Le Brent perd 0,43% à 75,76 dollars le baril. Le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 1,42% à 70,76 dollars par rapport à la clôture de vendredi. PAS D'INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA DU JOUR (édité par Bertrand Boucey et Kate Entringer)