Bourse : Baisse en vue en Europe, tensions sur les taux et risque géopolitique

par Claude Chendjou Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse vendredi dans un contexte de remontée des rendements obligataires américains, renforcée par une mise en garde la veille du président de la Réserve fédérale américaine (Fed) Jerome Powell, tandis que le risque géopolitique et des publications de résultats mitigés d'entreprises maintiennent en berne le moral des investisseurs. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien devrait perdre 0,74% à l'ouverture, le Dax à Francfort 0,61% et le FTSE 100 à Londres 0,45%. L'indice EuroStoxx 50 est attendu en repli de 0,76% alors que le Stoxx 600 a reflué la veille de plus de 1%, à un creux de deux semaines, les investisseurs ayant le regard tourné sur la situation au Proche-Orient. Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a déclaré jeudi aux soldats rassemblés à la frontière de la bande de Gaza qu'ils verraient bientôt l'enclave palestinienne "de l'intérieur", laissant entendre qu'une offensive terrestre visant le Hamas pourrait être imminente. Dans une allocution télévisée en 'prime time' depuis le Bureau ovale, le président américain Joe Biden, a estimé que le monde faisait face à un "tournant" de l'histoire. Au chapitre économique, les récentes tensions sur les marchés obligataires américains devraient se poursuivre alors que Jerome Powell a déclaré jeudi, lors d'une intervention à l'Economic Club de New York, que la force de l'économie pourrait nécessiter de nouvelles hausses de taux, à deux semaines de la prochaine réunion de la banque centrale américaine. Sur l'ensemble de la semaine, le rendement des bons du Trésor à dix ans a pris 35 points de base, sa plus forte hausse hebdomadaire en plus de dix ans. Dans les indicateurs du jour, le marché surveillera les ventes au détail au Royaume-Uni et les prix à la production en Allemagne alors que la Banque d'Angleterre (BoE) tiendra sa réunion de politique monétaire le 2 novembre et la Banque centrale européenne (BCE) la sienne le 26 octobre. A WALL STREET La Bourse de New York a fini jeudi en baisse, plombée par la perspective de nouvelles hausses de taux évoquées par Jerome Powell et par la chute de Tesla après la publication de ses résultats trimestriels. L'indice Dow Jones a cédé 0,75%, ou 250,91 points, à 33.414,17 points. Le S&P-500, plus large, a perdu 36,61 points, soit 0,85%, à 4.277,99 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 128,13 points (-0,96%) à 13.186,18 points. Les déclarations du président de la Fed ont renforcé les craintes d'un maintien prolongé des taux à un niveau élevé aux Etats-Unis. Alors que la saison des résultats trimestriels d'entreprises bat son plein, le titre Tesla a chuté de 9,3%, le constructeur de véhicules électriques ayant fait état mercredi soir d'une marge brute, d'un bénéfice et d'un chiffre d'affaires en dessous des prévisions de Wall Street. Son directeur général Elon Musk a en outre exprimé son inquiétude au sujet de l'impact de la hausse des taux d'intérêt sur la demande pour ses voitures. Le titre Netflix a en revanche bondi de 16,06%, la plateforme de vidéos à la demande ayant annoncé avoir conquis neuf millions d'abonnés supplémentaires au troisième trimestre. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei recule de 0,27% à 31.346,52 points, tandis que le Topix, plus large, cède 0,16% à 2.260,61 points, à l'approche de la clôture. Sur l'ensemble de la semaine, le Nikkei abandonne 3,6%. L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) perd 0,80%, à un nouveau plus bas de novembre 2022, ce qui porte sa baisse hebdomadaire à 3%. En Chine, le SSE Composite de Shanghai reflue de 0,55% et le CSI 300 abandonne 0,57%. LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE: CHANGES Le dollar gagne 0,04% face à un panier de devises de référence mais devrait afficher sur l'ensemble de la semaine une légère perte, tout en restant proche de son pic de l'année atteint à 107,34 points le 3 octobre. L'euro est stable (-0,03%), à 1,0576 dollar, tandis que la livre sterling s'affiche à 1,2136 dollar (-0,06%). TAUX Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans se replie d'environ quatre points de base, à 4,9414%, après avoir grimpé en séance la veille à un nouveau pic de 16 ans, dépassant brièvement le seuil des 5% pour la première fois depuis 2007. Dans son discours à l'Economic Club de New York, Jerome Powell a également souligné que la banque centrale "agirait avec prudence" en matière de renchérissement du coût du crédit. Au Japon, la Banque du Japon (BoJ) est intervenue vendredi sur le marché obligataire alors que le rendement des JGB à dix ans a atteint un sommet de dix ans au début des échanges, poussé par la hausse des taux du Trésor américain. Le rendement des obligations japonaises à 10 ans est ainsi monté à 0,845%, son plus haut niveau depuis juillet 2013. PÉTROLE Le marché pétrolier s'achemine vers une deuxième semaine consécutive de gains dans la crainte d'une escalade du conflit entre Israël et le Hamas qui pourrait avoir des répercussions sur l'offre de brut. Le Brent avance de 1,03% à 93,33 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 1,17% à 90,42 dollars. OR L'or, valeur refuge par excellence, gagne 0,23% à 1.978,33 dollars l'once, après avoir touché un sommet depuis fin juillet, à 1.982,09 dollars. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)