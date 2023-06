Bourse : Baisse en vue en Europe, inquiétude pour l'économie...

par Claude Chendjou PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse vendredi à l'ouverture pour la dernière séance d'une semaine dominée par la nervosité quant à une inflation tenace et des taux d'intérêt élevés qui assombrissent les perspectives sur la conjoncture économique mondiale. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien devrait perdre 0,55% à l'ouverture, le Dax à Francfort 0,62% et le FTSE 100 à Londres 0,23%. L'indice EuroStoxx 50 est attendu en repli de 0,44%. Les interrogations sur l'évolution des taux d'intérêt sont alimentées principalement par les déclarations du président de la Réserve fédérale américaine (Fed) Jerome Powell, qui a souligné cette semaine, à deux reprises devant le Congrès, la nécessité de poursuivre le durcissement monétaire entamé en mars 2022 malgré les risques pour l'emploi et la conjoncture. Trois banques centrales en Europe, la Banque nationale suisse (BNS), la Norges Bank et la Banque d'Angleterre (BoE) ont en outre procédé jeudi à un nouveau relèvement de leurs taux directeurs respectifs tout en prévenant que d'autres hausses étaient en préparation. Ces anticipations sur un renchérissement du coût du crédit pèsent sur le moral des investisseurs et accroissent les incertitudes alors que le marché attend par ailleurs ce vendredi les premières données mensuelles de l'activité des PMI en Europe et aux Etats-Unis. "La situation que nous avons constatée à l'échelle mondiale au cours des deux dernières semaines est que la Fed va augmenter davantage (ses taux) et qu'il faudra plus de temps pour résoudre ce problème d'inflation persistante", a déclaré Damian Rooney, courtier chez Argonaut. A WALL STREET La Bourse de New York a retrouvé un peu d'allant jeudi après trois séances de pertes, soutenue par un regain d'appétit pour les valeurs de croissance. L'indice Dow Jones a fini stable (-0,01% à 33.946,71 points) en raison essentiellement de la baisse des valeurs industrielles et financières. Mais le S&P-500 a gagné 0,37% à 4.381,89 points, porté par Amazon (+4,26%) ou encore Apple (+1,65%), tandis que le Nasdaq Composite a avancé plus nettement (+0,95%) à 13.630,61 points. Spirit AeroSystems a plongé de 9,4%, le fournisseur de pièces aéronautiques ayant annoncé qu'il suspendait sa production en raison d'une grève dans une usine du Kansas. Boeing a perdu 3,05%. Accenture a cédé 1,89%, la société de conseil en informatique ayant annoncé anticiper un chiffre d'affaires pour le trimestre en cours en dessous des attentes de Wall Street. LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE: EN ASIE A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a fini en repli de 1,45% à 32.781,54 points et le Topix, plus large, a fléchi de 1,38% à 2.264,73 points. L'inflation sous-jacente au Japon a dépassé en mai les attentes (+3,1%), progressant de 3,2% sur un an, au plus haut depuis 42 ans. Même si elle affiche un ralentissement par rapport à avril (+3,4%), cela devrait accroître la pression sur la Banque du Japon (BoJ) pour qu'elle abandonne sa politique ultra accommodante. L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) abandonne 1,3% et s'achemine vers une perte de 4,2% sur l'ensemble de la semaine, la pire en neuf mois. En Chine, où les marchés étaient fermés jeudi pour un jour férié, le SSE Composite de Shanghai reflue vendredi de 1,31% et le CSI 300 cède 1,53%. CHANGES/TAUX Le dollar avance vendredi de 0,27% face à un panier de devises de référence et s'achemine vers sa meilleure performance hebdomadaire en un mois, soutenue par l'aversion au risque. L'euro s'affiche à 1,0927 dollar (-0,26%) et la livre sterling à 1,2712 dollar (-0,27%). La monnaie japonaise se traite à 142,90 yens pour un dollar, à un creux de près de sept mois face au billet vert. La livre turque a touché un plus bas historique, à 25,59 pour un dollar, après un relèvement jeudi des taux directeurs de la banque centrale en dessous des attentes. Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor américain à dix recule légèrement vendredi, de deux points de base, à 3,7852%, après avoir pris 7,6 points la veille. Son équivalent allemand cède également deux points, à 2,467%. PÉTROLE Le marché pétrolier cède du terrain vendredi et se dirige vers une baisse hebdomadaire de plus de 3% dans un contexte de craintes pour la demande au regard d'une poursuite probable du resserrement monétaire des grandes banques centrales. Le Brent perd 1,09% à 73,33 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,19% à 68,68 dollars. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Nicolas Delame et Blandine Hénault)