Bourse : Baisse en Europe avant une série d'indicateurs

Crédit photo © Reuters

par Claude Chendjou PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse lundi, les investisseurs étant susceptibles de continuer à s'éloigner des actifs risqués dans un contexte d'incertitude après les données mitigées sur l'emploi américain et en l'absence de catalyseur pour la séance du jour alors qu'une série d'indicateurs seront publiés à partir de mardi. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien devrait perdre 0,32% à l'ouverture. Le Dax à Francfort pourrait reculer de 0,56%, tandis que le FTSE 100 à Londres devrait abandonner 0,40%. L'indice EuroStoxx 50 est attendu en repli de 0,72%. Aucun indicateur majeur ne figure à l'agenda du jour et le rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis, publié vendredi, devrait continuer de dicter la tendance. Il a montré une remontée du taux de chômage à 3,9% en février et un ralentissement de la croissance des salaires à 0,1% sur un mois, mais une accélération des créations de postes à 275.000, ce qui a provoqué une séance volatile en Europe et à New York. A lire aussi... Pour la semaine qui s'ouvre, les investisseurs surveilleront principalement, à partir de mardi, les données sur l'évolution des prix dans plusieurs pays de la zone euro, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, alors que les banquiers centraux ont récemment ouvert la voie à un assouplissement de leur politique monétaire. Selon des sources, certains responsables de la Banque centrale européenne (BCE) plaident même, de manière informelle, pour une baisse du loyer de l'argent en juin et en juillet. Aux Etats-Unis, Goldman Sachs indique dans une note que la faiblesse du rapport sur l'emploi accroît la probabilité d'une baisse des taux en mai, même si juin reste le calendrier le plus probable. A WALL STREET La Bourse de New York a fini en baisse vendredi après avoir atteint des sommets, à la suite notamment de la publication d'un rapport mitigé sur l'emploi américain. L'indice Dow Jones a cédé 0,18%, ou -68,66 points, à 38.722,69 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a perdu -33,67 points, soit 0,65% à 5.123,69 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de -188,26 points (1,16%) à 16.085,113. Le S&P 500 et le Nasdaq ont brièvement atteint des records avant de baisser en fin de matinée à New York. Après avoir grimpé de 5% et atteint un nouveau record, le champion de l'intelligence artificielle Nvidia a chuté, entraînant le secteur dans son sillage. Gap a pris 4,5% après des résultats trimestriels meilleurs que prévu. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a reflué de 2,19% à 38.820,49 points, après une série de records la semaine dernière. Le Topix, plus large, a cédé 2,2% à 2.666,83 points. Les indices japonais ont reculé dans le sillage des valeurs technologiques américaines et en raison de la vigueur du yen, les groupes de semi-conducteurs comme Tokyo Electron et Advantest perdant respectivement 3,15% et 4,78%. Au chapitre indicateur, l'économie du Japon a évité une récession technique avec un produit intérieur brut (PIB) en progression de 0,4% sur un an au quatrième trimestre, contre une contraction de 0,4% en première estimation. L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) perd 0,16%, après avoir touché vendredi un pic de huit mois. En Chine, le SSE Composite de Shanghai a avancé de 0,74% et le CSI 300 a progressé de 1,25%, le rebond de 0,7% en rythme annuel des prix à la consommation en février étant bien accueilli alors que la deuxième économie mondiale est confrontée à une faiblesse de la demande, une crise du secteur immobilier et une dette vertigineuse des municipalités. LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE: CHANGES Le yen (+0,09%) se traite à 146,94 pour un dollar, Reuters ayant rapporté qu'un nombre croissant de responsables de la Banque du Japon(BoJ) sont favorables à l'idée de mettre fin aux taux d'intérêt négatifs ce mois-ci en raison de prévisions de fortes augmentations de salaires dans le cadre des négociations salariales annuelles. Le dollar monte légèrement, de 0,03%, face à un panier de devises de référence mais reste proche de son creux du 15 janvier, atteint vendredi à 102,33 points. L'euro se stabilise à 1,094 dollar (+0,03%) après avoir rebondi de 0,9% la semaine dernière à 1,0980 dollars. La livre sterling s'échange à 1,2844 dollar (-0,1%). Le bitcoin, qui a inscrit vendredi un record à 70.709,75 dollars, s'affiche lundi à 70.542 dollars (+3,1%). TAUX Le rendement des emprunts portugais à dix ans réagit peu aux résultats des élections législatives anticipées qui ont vu le centre droit l'emporter de peu devant les socialistes, tandis que la formation d'extrême-droite Chega a réalisé une percée. La prime de risque avec le taux allemand à dix ans reste autour de 66 points de base, au plus bas depuis deux ans. Le rendement du Bund allemand à dix ans est stable, à 2,269%. Celui des bons du Trésor américain de même échéance se replie d'environ deux points de base, à 4,073%, contre un plus bas d'un mois à 4,038% touché vendredi. PÉTROLE Le marché pétrolier prolonge ses pertes de la semaine dernière en raison des inquiétudes sur le ralentissement de la demande en Chine, même si les risques géopolitiques liés au Moyen-Orient et à la Russie limitent la baisse. Le Brent reflue de 0,23% à 81,89 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 0,32% à 77,76 dollars. AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA DU 11 MARS (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)