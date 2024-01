Bourse : Attentisme sur les actions avant la Fed et les résultats de sociétés

par Claude Chendjou PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue quasiment stable lundi et les Bourses européennes affichent de faibles variations à mi-séance à l'entame d'une semaine qui sera marquée par de nouvelles décisions de politique monétaire dans le sillage de la Banque centrale européenne (BCE). Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture pratiquement inchangée pour le Dow Jones (-0,01%) et le Standard & Poor's 500(+0,09%), tandis que le Nasdaq devrait rebondir de 0,26% après une clôture de Wall Street vendredi en ordre dispersé où Intel (11,9%) a pesé sur les valeurs technologiques à la suite d'un avertissement sur ses prévisions. À Paris, le CAC 40 perd 0,04% à 7.631,05 points vers 12h40 GMT après une séance euphorique vendredi, portée par notamment par le luxe à la suite des résultats de LVMH. À Francfort, le Dax abandonne 0,51%, plombé notamment par Bayer. À Londres, le FTSE prend 0,14%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 gagne 0,11%, tandis que l'EuroStoxx 50 de la zone euro recule de 0,16%. Le Stoxx 600, qui a touché vendredi un plus haut de deux ans et réalisée sa meilleure performance hebdomadaire depuis trois mois, est stable. La tendance positive du jour en Europe est soutenue par l'énergie (+1,33%) qui profite des tensions au Moyen-Orient, tandis que la finance (-0,28%) limite le potentiel de gain. Le marché reste cependant fondamentalement dans une position d'attentisme alors que des mastodontes technologiques (Microsoft, Alphabet, Apple, Meta Platforms, Qualcomm ou encore Amazon) et des géants du pétrole et de l'industrie (Exxon Mobil, Chevron, Merck, Pfizer ou Boeing) doivent publier leurs comptes trimestriels à compter de mardi. En Europe, le géant pharmaceutique Novo Nordisk et plusieurs banques, dont BNP Paribas, doivent publier leurs résultats cette semaine. Goldman Sachs a abaissé sa prévision de croissance des bénéfices des sociétés du Stoxx 600 de 7% à 3% pour cette année, citant des éléments défavorables liés à la baisse des prix du pétrole et de l'inflation. Les investisseurs attendent également les décisions de la Réserve fédérale américaine (Fed), qui se réunit pour deux jours mardi, tandis que la Banque d'Angleterre (BoE) doit communiquer ses annonces de politique monétaire jeudi après la BCE qui a décidé la semaine dernière d'observer un nouveau statu quo sur ses taux directeurs. VALEURS EN EUROPE Eutelsat chute de 13,68% après l'abaissement de ses perspectives annuelles, entraînant dans son sillage notamment le groupe de satellites SES (-4,17%). Philips cède 7,01% après l'annonce d'un accord avec la FDA, l'autorité américaine de santé, concernant l'interdiction aux Etats-Unis de la vente de nouveaux appareils respiratoires. Ryanair, qui a revu à la baisse sa prévision de bénéfice annuel après le retrait de ses vols de certains sites en ligne, abandonne 0,53%, tandis que l'indice du transport et des loisirs recule de 0,06%. Bayer plonge de 5,79%, le groupe chimique et pharmaceutique allemand ayant été condamné à payer 2,25 milliards de dollars dans un procès lié au Roundup. Côté hausse, Holcim prend 4,11%, le géant suisse de la construction ayant annoncé son intention de scinder ses activités en Amérique du Nord et de les introduire à la Bourse de New York. TAUX Le rendement du Bund allemand à dix ans, référence pour l'ensemble de la zone euro, recule de plus de cinq points de base, à 2,246% alors que les marchés tablent sur une baisse des taux de la BCE de 150 points de base cette année, dont une première réduction de 25 points dès avril. Plusieurs responsables de la BCE ont en outre laissé entendre lundi que la prochaine grande décision de l'institution serait une baisse de ses taux directeurs, sans toutefois préciser le calendrier exact de cette mesure. Le rendement des Treasuries à dix ans cède également plus de cinq points de base, à 4,1046%, continuant de bénéficier de la publication vendredi de l'indice d'inflation de base PCE aux Etats-Unis (+2,9% sur un an), qui a affiché en décembre sa plus faible hausse depuis mars 2021. CHANGES Le dollar est stable (-0,03%) face à un panier de devises de référence, dans l'attente de données économiques prévues cette semaine. L'indice mesurant les fluctuations du billet est proche d'un pic de six semaines touché la semaine dernière. L'euro s'affiche s'affiche à 1,0833 dollar, en repli de 0,18%. La livre sterling se négocie à 1,2708 dollar (+0,08%). PÉTROLE Les cours pétroliers sont dans le vert lundi, une attaque meurtrière de drones contre les forces américaines en Jordanie ayant aggravé les inquiétudes sur le risque d'approvisionnement au Moyen-Orient, tandis que les rebelles Houthis du Yémen ont intensifié leurs attaques en mer Rouge. Le Brent grappille 0,02% à 83,57 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,04% à 78,04 dollars. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)