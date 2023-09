Bourse : Attentisme en vue en Europe en attendant la Fed

Bourse : Attentisme en vue en Europe en attendant la Fed













Crédit photo © Reuters

par Claude Chendjou PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en légère hausse mercredi alors que la Réserve fédérale américaine (Fed) doit rendre dans la soirée ses décisions de politique monétaire. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien devrait gagner 0,19% à l'ouverture, le Dax à Francfort 0,35% et le FTSE 100 à Londres 0,29%. L'indice EuroStoxx 50 est attendu en progression de 0,40%. Après deux jours de débat du FOMC, le comité de politique monétaire de la Fed, la banque centrale américaine publiera à 18h00 GMT un communiqué, qui sera suivi une demi-heure plus tard d'une conférence de presse de son président, Jerome Powell. Les marchés espèrent non seulement que le taux des fonds fédéraux, actuellement dans une fourchette de 5,25%-5,50%, ne bougeront pas mais que la banque centrale américaine confirmera qu'ils sont désormais à leur niveau terminal, ce qui sous-tend une nouvelle pause pour la réunion de novembre. "Les marchés se concentreront sur le langage de la Fed, en particulier sur ce qu'elle pense", a déclaré Kim Forrest, directeur des investissements chez Bokeh Capital Partners. "Nous avons tous une opinion sur l'état de l'économie, mais l'élément le plus important est ce que la Fed pense. Si elle voit des signes de ralentissement ou de renforcement de l'économie, cela nous informera de ce qui se passera en novembre", a-t-il ajouté. Les investisseurs étudieront attentivement le rapport trimestriel de la Fed sur ses projections économiques afin d'évaluer les perspectives à long terme de ses membres, notamment une éventuelle baisse des taux alors que les dernières données alimentent l'espoir d'un atterrissage en douceur de l'économie. Après la Fed, la Banque d'Angleterre (BoE) et les banques centrales suisse et norvégienne se réunissent jeudi, tandis que la Banque du Japon (BoJ) rendra sa décision vendredi. Dans les indicateurs du jour, l'inflation au Royaume-Uni a, contre toute attente, ralenti en août, à 6,7% sur un an, après 6,8% le mois précédent. A WALL STREET La Bourse de New York a fini en baisse mardi, sous l'effet notamment du repli des valeurs à forte croissance. L'indice Dow Jones a cédé 0,31%, ou 106,57 points, à 34.517,73 points. Le S&P-500, plus large, a perdu 9,58 points, soit 0,22%, à 4.443,95 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 32,05 points (0,23%) à 13.678,19 points. Neuf des onze principaux secteurs du S&P-500 ont fini la séance dans le rouge. Côté valeurs, parmi les mouvements de la séance à noter, le repli de Walt Disney après l'annonce d'un plan massif d'investissement pour accroître la capacité de ses parcs d'attraction au cours des dix prochaines années. Starbucks a fini en baisse après que TD Cowen a dégradé sa recommandation à "sous-performance". EN ASIE A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a fini en repli de 0,66% à 33.023,78 points et le Topix, plus large, a reflué de 1% à 2.406 points. L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) fléchit de 0,2%. En Chine, le SSE Composite de Shanghai abandonne 0,35% et le CSI 300 cède 0,21%. La Chine a maintenu mercredi ses taux directeurs inchangés, conformément aux attentes, alors que de nouveaux signes de stabilisation de l'économie et un affaiblissement du yuan ont réduit la nécessité d'un assouplissement monétaire dans l'immédiat. LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE: CHANGES/TAUX Le dollar est stable face à un panier de devises de référence avant les annonces de la Fed. L'euro se traite à 1,0688 dollar (+0,1%). La livre sterling, elle, est tombée à 1,2334 dollar, soit un creux depuis le 30 mai face au billet vert, après la publication des chiffres mensuels de l'inflation britannique. Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans, qui a touché mardi un sommet de 16 ans à 4,367%, est stable mercredi dans les premiers échanges. Le rendemnt du Bund allemand à dix ans est lui aussi pratiquement inchangé, à 2,735%, après la hausse de mardi qui a porté les taux en zone euro à un sommet de plus de 12 ans. Au Japon, le rendement des emprunts d'Etat de même échéance est monté à 0,720%, atteignant ce niveau pour la troisième fois en six séances. Avant cela, il n'avait pas été aussi élevé depuis janvier 2014. Les rendements japonais se tendent depuis que le gouverneur de la BoJ a laissé entendre au début du mois que la politique de taux d'intérêt négatifs de la banque centrale pourrait prendre fin cette année. PÉTROLE Le pétrole, qui a pris plus de 30% en trois mois, touchant un sommet de dix mois, dans la crainte d'un déficit de l'offre en fin d'année, recule mercredi. Le Brent reflue de 0,9% à 93,49 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 0,9% à 90,38 dollars. PLUS AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA DU 20 SEPTEMBRE (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Bertrand Boucey)