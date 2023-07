Bourse : Alstom lanterne rouge du CAC 40 avant la publication des résultats

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - L'action Alstom signe la plus forte baisse du CAC 40 mardi en Bourse de Paris, les investisseurs se positionnant avant la publication des résultats du groupe dont les commandes au premier trimestre devraient s'avérer faibles selon des analystes. Vers 12h25, le titre cède 3,57% à 26,18 euros. Au même moment, le CAC 40 est stable (-0,07%). "Les volumes sur le marché des actions sont faibles, ce qui semble provoquer une volatilité inhabituelle alors que le groupe effectue des appels de 'pré-closing' pour informer les analystes de l'évolution des commandes et du chiffre d'affaires au premier trimestre", a déclaré William Mackie, analyste chez Kepler Cheuvreux. Ce dernier ainsi que James Moore, chez Redburn, anticipent un faible carnet de commande d'Alstom sur la période. "Le marché réalise qu'Alstom n'a annoncé que deux commandes importantes au cours du trimestre: un contrat en Roumanie d'environ 400 millions d'euros et un autre pour des tramways à Philadelphie pour plus 600 millions d'euros", a déclaré James Moore. L'analyste dit anticiper 2,81 milliards d'euros de commandes au premier trimestre de l'exercice 2023-2024 - en incluant les commandes régulières de 1,8 milliard d'euros - soit 45% de moins que le consensus à 5,1 milliards. "Cependant, nous pensons que ces inquiétudes sur les commandes sont exagérées. Alstom a toujours eu des commandes irrégulières, c'est la nature même de l'activité, mais nous restons satisfaits de notre prévision de 21,0 milliards d'euros de commandes pour l'année. Alstom dispose d'une longue liste de 7,5 milliards d'euros de commandes déjà remportées mais en attente d'approbation légale avant enregistrement", a ajouté James Moore. Le groupe doit publier son chiffre d'affaires et ses commandes du premier trimestre le 25 juillet. (Reportage Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)