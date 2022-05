Boston remporte le match 7 et rejoint Golden State en finale

par Lucas Fontaine (iDalgo)

Après douze ans d'attente, les Celtics sont de retour dans les finales NBA. Guidés par Jayson Tatum, ils ont remporté à Miami le match 7 de leur finale de conférence Est (100-96), malgré Jimmy Butler, dans la nuit de dimanche à lundi. Finalement, Draymond Green, qui l'avait dit un peu trop tôt, avait raison. Boston sera bien opposé à partir de jeudi à Golden State pour tenter de remporter un dix-huitième titre record (en 22 finales) et de reprendre les devants en haut des lignes de palmarès sur les Lakers, qui les avaient rejoint en 2020 après leur sacre aux dépens du Heat. Ce sera seulement la deuxième confrontation à ce stade entre ces deux franchises emblématiques de la NBA. En 1964, au plus fort de leur hégémonie, marquée par neuf titres d'affilée, les Celtics avaient notamment pris le meilleur sur les Warriors de San Francisco, avec en toile de fond une des plus grandes rivalités de l'histoire entre Bill Russell et Wilt Chamberlain.