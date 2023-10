Borne réaffirme le droit d'Israël à "se défendre", appelle à protéger les civils

Borne réaffirme le droit d'Israël à "se défendre", appelle à protéger les civils













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La Première ministre Elisabeth Borne a rappelé lundi la position du gouvernement français sur le conflit entre Israël et le Hamas, à savoir le droit de l'Etat hébreu à se défendre et la nécessité de protéger les civils palestiniens, alors qu'Emmanuel Macron est attendu mardi à Tel Aviv. "Israël a le droit de se défendre dans le respect du droit international et ceux qui confondent le droit des Palestiniens à disposer d'un État et la justification du terrorisme commettent une faute morale politique et stratégique", a dit la Première ministre à l'Assemblée nationale lors d'un débat sans vote. "Les Palestiniens ne sont pas le Hamas, le Hamas n'est pas le peuple palestinien", a-t-elle ajouté. La cheffe du gouvernement a également accusé le Hamas d'"utiliser les populations civiles comme bouclier humain". "En agissant de la sorte, le Hamas met en péril les espoirs de paix dont les Palestiniens ont tant besoin", a-t-elle estimé. "Nous demandons une trêve humanitaire qui permette un accès sûr et immédiat pour l'acheminement de l'eau, de nourriture, de fioul et d'aide humanitaire et médicale à Gaza", sous l'égide des Nations unies, a poursuivi Elisabeth Borne. Elle a également évoqué les "dizaines de français bloqués à Gaza dans des conditions extrêmement précaires" et affirmé que le gouvernement faisait tout pour qu'ils puissent quitter la zone. Elisabeth Borne a également voulu apporter son soutien et celui de son gouvernement à la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet, qui a essuyé des critiques après avoir effectué durant le week-end un voyage en Israël. S'exprimant après la Première ministre, la présidente des députés La France insoumise (LFI) Mathilde Panot a appelé à un "cessez-le-feu", regrettant que la France n'ait pas fait cette demande. "Face à cette spirale de la violence, la France doit parler d'une voix forte pour oeuvrer à la paix et au cessez-le-feu", a dit Mathilde Panot. Elle a également accusé Israël de ne pas respecter le droit international. Jean-Luc Mélenchon, a par la suite salué sur X (ex-Twitter) le discours de la députée : "Elle parle pour la France. Celle qui condamne les crimes de guerre quelqu'en soient les auteurs. Celle pour qui les vies se valent. Cessez le feu ! Cessez le feu !" Rappelant les dissensions au sein de la classe politique concernant la position de dirigeants LFI sur le conflit, la députée Les Républicains Michèle Tabarot a dit vouloir dénoncer "les horreurs du Hamas comme aurait dû le faire toute la représentation nationale". Le député Modem Jean-Louis Bourlanges a lui demandé à ce qu'Israël "cesse sa politique de colonisation" et le président du Parti socialiste à l'Assemblée, Boris Vallaud, a lui mis en garde les troupes israéliennes contre une "vengeance aveugle". (Rédigé par Kate Entringer, édité par Tangi Salaün)