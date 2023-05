Borne invite les syndicats les 16 et 17 mai en bi-latéral

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La Première ministre Elisabeth Borne a invité les syndicats à Matignon les 16 et 17 mai pour les recevoir en format "bi-latéral", a fait savoir vendredi Matignon. Matignon a précisé à Reuters que les invitations avaient été envoyées. Matignon avait indiqué lundi que des invitations seraient envoyées en fin de semaine aux organisations syndicales qui ont appelé à une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites le 6 juin, deux jours avant la discussion à l'Assemblée nationale d'une proposition de loi visant à abroger le texte contesté dans la rue depuis le début de l'année. Concernant les concertations avec l'exécutif, les syndicats avaient annoncé après la manifestation du 1er-mai qu'ils "travailler(aie)nt à des propositions intersyndicales communes mettant à contribution les employeurs, pour que les préoccupations des salarié.e.s soient enfin prises en compte" tout en confirmant "leur refus de la réforme des retraites". (Reportage Matthieu Protard, édité par Camille Raynaud)