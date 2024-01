Borne démissionne, un nouveau Premier ministre attendu

PARIS (Reuters) - La Première ministre Elisabeth Borne a présenté lundi sa démission et celle de son gouvernement à Emmanuel Macron, a annoncé l'Elysée dans un communiqué qui ne précise pas le nom de son successeur. Elisabeth Borne "assure, avec les membres du gouvernement, le traitement des affaires courantes jusqu'à la nomination du nouveau gouvernement", indique la présidence. Le nom du nouveau Premier ministre n'est pas encore connu mais celui de Gabriel Attal, actuel ministre de l'Education nationale et ancien porte-parole du gouvernement, revient avec insistance. Gabriel Attal, 34 ans, deviendrait, s'il est nommé par Emmanuel Macron le plus jeune Premier ministre de l'histoire de la Ve République. Les noms de Sébastien Lecornu, 37 ans, actuel ministre des Armées, et de Julien Denormandie, 43 ans, fidèle de la première heure d'Emmanuel Macron et ancien ministre, sont également évoqués. L'adoption de la très controversée loi immigration a fragilisé le gouvernement d'Elisabeth Borne, et le président de la République avait promis fin décembre un "nouveau cap" que le nouveau Premier ministre sera chargé d'incarner à six mois des élections européennes du 9 juin. "Madame la Première ministre, chère @Elisabeth_Borne, votre travail au service de notre Nation a été chaque jour exemplaire", a écrit Emmanuel Macron sur la plateforme X (anciennement Twitter). "Vous avez mis en oeuvre notre projet avec le courage, l'engagement et la détermination des femmes d'État. De tout coeur, merci." Elisabeth Borne, nommée en mai 2022, a été la deuxième femme à occuper ce poste après Édith Cresson. L'ancienne préfète a permis l'adoption de plusieurs textes délicats, dont la réforme des retraites et celui relatif à l'immigration, qui a secoué le camp présidentiel le mois dernier. Elle a eu recours à 23 reprises à l'article 49-3 de la Constitution pour faire adopter sans vote les textes budgétaires, notamment. Dans sa lettre de démission, Elisabeth Borne a jugé "plus que jamais nécessaire de poursuivre les réformes afin de donner sa chance et des perspectives à chacun au sein de la République et de bâtir une France plus forte et plus juste dans une Europe plus souveraine". (Rédigé par Kate Entringer Elizabeth Pineau et Tangi Salaün, édité par Zhifan Liu et Blandine Hénault)