Boris Johnson table sur les réformes pour tourner la page du 'Partygate'

par William James

LONDRES (Reuters) - Boris Johnson a promis mardi de poursuivre ses réformes dans l'espoir de tourner la page après le vote de confiance organisé la veille au soir par le Parti conservateur qui a fragilisé sa position à la tête de l'exécutif britannique.

Si le chef du gouvernement, éclaboussé par le scandale du "Partygate", les fêtes organisées au 10, Downing Street pendant la crise du coronavirus, n'a pas été mis en minorité, plus de 40% des élus tories ont voté pour son départ, une rébellion bien plus importante que ne le prévoyaient ses soutiens.

Réunissant mardi ses principaux ministres, dont certains auraient pu briguer sa succession s'il avait été contraint à démissionner, Boris Johnson les a exhortés à mettre en oeuvre des mesures en faveur des ménages ou des entreprises.

"Nous sommes désormais en mesure de tirer un trait sur les questions dont nos opposants veulent parler, et de recommencer à parler de ce que les gens dans ce pays veulent", a-t-il dit à ses ministres, des propos retransmis à la télévision.

Selon ses services, le Premier ministre devait mettre à profit cette réunion pour préparer de nouvelles mesures gouvernementales pour les prochaines semaines.

Boris Johnson prononcera cette semaine une allocution sur le logement et prévoit d'intervenir sur l'économie la semaine prochaine. Le gouvernement entend également envoyer le 14 juin un premier groupe de demandeurs d'asile au Rwanda, dans le cadre d'un accord conclu avec Kigali.

"C'est un gouvernement qui tient parole concernant les principaux sujets de préoccupation des Britanniques. (...) Nous sommes aux côtés des travailleurs britanniques et nous allons poursuivre le travail", dit un communiqué de Downing Street.

Au lendemain du vote des élus conservateurs, la presse britannique insiste sur l'étroitesse de la victoire du Premier ministre (211 voix pour, 148 voix contre). "Le PM survit... de justesse", note le Sun tandis que le Times évoque une "victoire à la Pyrrhus" pour un Boris Johnson à l'autorité contestée et un Parti conservateur plus que jamais divisé.

Selon les règles du Parti tory, aucun vote de confiance interne ne peut être à nouveau organisé au cours des douze prochains mois mais les observateurs rappellent que Theresa May avait remporté très largement un vote de confiance en 2018 avant d'être poussée à la démission six mois plus tard.

(Reportage William James, version française Jean-Stéphane Brosse)