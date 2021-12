Boris Johnson présente ses excuses après une fête de Noël controversée

par Guy Faulconbridge et Kylie MacLellan

LONDRES (Reuters) - Le Premier ministre britannique Boris Johnson a présenté mercredi ses excuses après la diffusion d'une vidéo montrant ses collaborateurs riant et plaisantant à propos d'une fête de Noël à Downing Street en décembre 2020, alors que de tels rassemblements étaient interdits pour cause de confinement.

Quelques heures après la diffusion par ITV d'une vidéo la montrant plaisanter à propos de cette fête alors qu'elle se préparait à tenir un point de presse, Allegra Stratton, à l'époque porte-parole de Downing Street, a démissionné mercredi de son poste de conseillère de Boris Johnson.

Il s'agit d'une polémique supplémentaire pour le gouvernement Johnson, déjà critiqué pour sa gestion de la crise du COVID-19, les travaux effectués par le dirigeant conservateur dans sa résidence de Downing Street et pour l'évacuation chaotique d'Afghanistan.

Ce scandale pourrait aussi inciter les Britanniques à ne pas respecter les mesures sanitaires, alors que de nouvelles restrictions sont attendues, possiblement dès jeudi, pour lutter contre la propagation du variant Omicron du coronavirus.

S'exprimant devant l'entrée de son domicile, Allegra Stratton, en larmes, a déclaré qu'elle n'avait jamais eu pour intention de prendre les restrictions sanitaires à la légère et qu'elle allait "regretter ces remarques pour le reste de (ses) jours".

Boris Johnson et son équipe ont répété pendant plus d'une semaine qu'aucune règle sanitaire n'avait été enfreinte fin 2020, en réponse à un article du tabloïd Daily Mirror selon lequel plusieurs fêtes ont été organisées dont une, "arrosée au vin", ayant rassemblé 40 à 50 personnes à Downing Street pour célébrer Noël.

S'exprimant mercredi devant le Parlement, Boris Johnson s'est dit furieux d'avoir vu ces images. Il a ajouté que depuis l'émergence de cette polémique dans les médias, il lui avait été assuré à plusieurs reprises qu'aucune fête n'avait eu lieu.

"Je présente mes excuses sans réserve pour l'indignation que cela a provoqué dans tout le pays et je présente mes excuses pour l'impression que cela donne", a-t-il déclaré aux députés, promettant des sanctions en cas de violation avérée des règles anti-COVID.

Le chef du Parti travailliste, Keir Starmer, a accusé le Premier ministre de "prendre les gens pour des idiots", disant voir dans la vidéo d'ITV une insulte aux Britanniques qui ont scrupuleusement respecté les règles anti-COVID à la fin 2020, ce qui signifiait alors être séparé de sa famille pour Noël.

Dans la vidéo, un conseiller de Boris Johnson demande à Allegra Stratton: "Je viens de voir des messages sur Twitter disant qu'il y avait eu une fête de Noël vendredi soir à Downing Street - reconnaissez-vous ces faits ?". La porte-parole rit, répond : "Je suis rentrée chez moi", et rit à nouveau.

"Une mauvaise blague", a réagi mercredi en Une le Daily Mail, tandis que Metro brocardait les "clowns du no10" (Downing Street).

Près de 146.000 personnes sont mortes du COVID-19 au Royaume-Uni et cette polémique survient alors que Boris Johnson réfléchit à de nouvelles mesures de freinage du variant Omicron du coronavirus.

(Reportage Guy Faulconbridge, James Davey, Kylie McLellan et Kate Holton; version française Jean-Stéphane Brosse et Jean Terzian, édité par Blandine Hénault et Bertrand Boucey)