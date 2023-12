Boris Johnson entendu mercredi par une commission d'enquête sur la gestion de la pandémie de COVID-19

Boris Johnson entendu mercredi par une commission d'enquête sur la gestion de la pandémie de COVID-19













par Andrew MacAskill LONDRES, 6 décembre (Reuters) - L'ancien Premier ministre britannique Boris Johnson se présentera mercredi devant une commission d'enquête sur la gestion de la pandémie de coronavirus. Boris Johnson sera interrogé pendant deux jours dans le cadre de l'enquête officielle sur les raisons pour lesquelles la Grande-Bretagne a connu l'un des taux de mortalité les plus élevés au monde pendant la pandémie. Les familles de certaines des personnes décédées après avoir contracté le COVID-19 prévoient de confronter Boris Johnson, qui aurait dit à ses collègues qu'il préférait voir les gens mourir en grand nombre plutôt que d'ordonner un second confinement, devant le bâtiment où se déroulent les auditions. Le témoignage de Boris Johnson pourrait également être embarrassant pour l'actuel Premier ministre, Rishi Sunak, à l'époque ministre des Finances. Des témoignages présentés à la commission d'enquête décrivent en effet comment, à l'instar de Boris Johnson, il aurait préféré laisser mourir les gens plutôt que de mettre en place un nouveau confinement par crainte pour l'économie. La pandémie de COVID-19 a fait plus de 230.000 morts en Grande-Bretagne et des millions de personnes ont été infectés par la maladie. (Reportage Andrew MacAskill; version française Camille Raynaud)