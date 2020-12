Boris Johnson dit avoir discuté des frontières avec Macron

Crédit photo © Reuters

LONDRES (Reuters) - Boris Johnson a déclaré lundi s'être entretenu avec Emmanuel Macron après la fermeture par la France de ses liaisons de transport avec la Grande-Bretagne en raison de l'apparition d'une nouvelle souche du coronavirus sur le territoire britannique.

Le Premier ministre britannique a dit être convenu avec le président français que les deux pays souhaitaient résoudre rapidement ce problème.

"Je viens juste de parler au président Macron. Nous avons eu une très bonne discussion et nous comprenons chacun la position de l'autre et souhaitons régler ces problèmes aussi rapidement que possible", a dit Boris Johnson lors d'une conférence de presse.

(Guy Faulconbridge et Andrew MacAskill; version française Bertrand Boucey,édité par Jean-Michel Bélot)