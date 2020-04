Boris Johnson dans un état stable en soins intensifs

Crédit photo © Reuters

par William James et Elizabeth Piper

LONDRES (Reuters) - Boris Johnson se trouvait mardi dans un état stable dans une unité de soins intensifs d'un hôpital de Londres, où il a eu besoin d'un apport en oxygène en raison de la détérioration de son état de santé provoquée par sa contamination au coronavirus.

La bataille personnelle que livre le Premier ministre britannique contre le COVID-19 intervient au moment même où, selon les experts, le Royaume-Uni va probablement connaître sa semaine la plus meurtrière depuis le début de l'épidémie dans le pays, où elle a déjà fait plus de 5.000 morts.

Boris Johnson, âgé de 55 ans, a été admis dimanche soir à l'hôpital St-Thomas, qui fait face au Parlement de Westminster sur l'autre rive de la Tamise dans le centre de Londres, après plus de 10 jours de fièvre élevée et de toux persistantes en raison du coronavirus.

Son état s'est rapidement dégradé au cours des 24 heures suivantes, ce qui a entraîné lundi soir son placement dans une unité de soins intensifs où sont traités les cas les plus graves.

Bien qu'il ait reçu un apport en oxygène, ses services ont affirmé que ce transfert relevait d'une mesure de prudence au cas où le Premier ministre aurait besoin d'être placé en respiration artificielle. Boris Johnson reste conscient.

"L'état du Premier ministre est resté stable entre hier et aujourd'hui et il reste de bonne humeur. Il reçoit un traitement à l'oxygène standard et respire sans aucune autre assistance. Il n'a pas eu besoin d'assistance respiratoire mécanique ni d'assistance respiratoire non-invasive", a dit son porte-parole, dont le nom n'est traditionnellement pas cité.

RAAB PREND LES RÊNES À UN MOMENT CRUCIAL

La reine Elizabeth a adressé à Boris Johnson ses voeux de "prompt et complet rétablissement" et a déclaré que ses pensées accompagnaient également sa famille et sa compagne Carrie Symonds, enceinte, a fait savoir mardi le palais de Buckingham.

Il n'existe pas au Royaume-Uni de plan de succession formellement établi au cas où un Premier ministre se retrouve dans l'incapacité d'exercer ses fonctions. Boris Johnson, testé positif le 26 mars, a demandé à son ministre des Affaires étrangères, Dominic Raab, de le représenter partout "où cela est nécessaire", ont indiqué ses services.

Le secrétaire au Foreign Office, âgé de 46 ans, a présidé ce mardi au 10, Downing Street, la résidence du chef du gouvernement à Londres, une réunion gouvernementale de crise sur le COVID-19.

Des doutes demeurent néanmoins sur le véritable détenteur du pouvoir au Royaume-Uni en cette période et les ministres ont ainsi refusé de dire à qui revenait la décision finale, en ce moment, quant à l'utilisation de l'arme nucléaire, une prérogative du Premier ministre.

Dominic Raab, fervent partisan du Brexit comme Boris Johnson, prend quoi qu'il en soit les rênes du gouvernement à un moment crucial au Royaume-Uni dans la lutte contre la pandémie de coronavirus. Le ministre de la Santé a déclaré la semaine dernière que le pic des décès dans le pays devrait être atteint aux alentours de dimanche prochain, le dimanche de Pâques.

Le gouvernement est en outre censé examiner en début de semaine prochaine une éventuelle prolongation du confinement imposé à la population britannique pour tenter d'enrayer l'épidémie.

"La priorité du gouvernement sera de continuer à garantir que la direction indiquée par le Premier ministre, que tous les plans mis au point pour garantir que nous pourrons vaincre le coronavirus et permettre au pays de surmonter ce défi, seront mis en oeuvre", a déclaré Dominic Raab, l'air grave, lundi soir à la presse.

(Avec Paul Sandle, Michael Holden, Costas Pitas, Kylie MacLellan, Alistair Smout et Kate Kelland; version française Nicolas Delame, Marine Pennetier, Jean-Philippe Lefief et Bertrand Boucey, édité par Jean-Michel Bélot)