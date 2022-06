Boris Johnson a rencontré Volodimir Zelensky à Kyiv

(Actualisé avec précisions, déclarations de Boris Johnson et Andriy Yermak)

KYIV, 17 juin (Reuters) - Le Premier ministre britannique, Boris Johnson s'est rendu vendredi à Kyiv, où il a rencontré le président ukrainien Volodimir Zelensky à il a proposé de former jusqu'à 10.000 soldats en près de quatre mois.

Ce nouveau déplacement du chef du gouvernement britannique en Ukraine intervient au lendemain de la venue des dirigeants de France, d'Allemagne, Italie et Roumanie.

Boris Johnson, que Volodimir Zelensky a décrit comme un "grand ami" de l'Ukraine, a publié sur les réseaux sociaux une photo de lui avec le président ukrainien accompagnée des mots "M. le Président, Volodimir, il est bon d'être à nouveau à Kyiv".

Les deux dirigeants ont discuté de livraisons d'armes et de systèmes de défense aérienne ainsi que du soutien économique à l'Ukraine et des sanctions à l'encontre de la Russie, a déclaré Andriy Yermark, chef du cabinet de Volodimir Zelensky. "Ma visite aujourd'hui, au coeur de cette guerre, vise à envoyer un message clair et simple au peuple ukrainien : le Royaume-Uni est avec vous, et nous serons avec vous jusqu'à votre victoire", a déclaré Boris Johnson. (Reportage Pavel Polityuk à Kyiv et Muvija M, Elizabeth Piper et Tom Balmforth à Londres, version française Sophie Louet et Valentine Baldassari)