Bordeaux obtient un nul inattendu à Marseille

par Arthur Cremers (iDalgo)

Quelle déception pour l'Olympique de Marseille. Devant à la pause, les Phocéens se sont faits rejoindre par Bordeaux après la pause. Pourtant, tout avait bien débuté. Dominateurs sans faire la différence dans un premier temps, Jorge Sampaoli et les siens ont pu compter sur une étincelle de Konrad De La Fuente qui a initié l'action de l'ouverture du score de Cengiz Under (34'). Après cela, l'OM a pris confiance et Dimitri Payet a doublé la mise d'une frappe à ras de terre maline et efficace (41'). Mais au retour des vestiaires, Timothée Pembélé a tout changé. Entrée à la 46ème minute, le joueur prêté par le PSG a réduit le score d'un tir dévié qui a laissé Steve Mandanda sans réaction (51'). Puis Rémi Oudin a égalisé à la suite d'une combinaison travaillée sur corner (57'). Même si plusieurs autres occasions auraient pu permettre à chacune des deux formations de repartir avec les trois points, le tableau d'affichage n'a plus bougé. Score final 2-2 et Marseille manque l'opportunité de rejoindre, comme la semaine passée, Angers, Clermont et Paris en tête de la Ligue 1. Bordeaux inscrit de son côté le premier point de son exercice 2021-2022 de Ligue 1.