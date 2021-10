Bordeaux enchaîne, le Stade Français réagit !

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Bordeaux Bègles enchaîne une 4e victoire consécutive sur le terrain de la Section Paloise (37 - 33) avec notamment un énorme match de Matthieu Jalibert auteur de 2 essais, mais surtout auteur de 24 points !

Castres se relance également avec une victoire 38-20 à domicile contre le Biarritz Olympiques avec 6 essais inscrits et le point de bonus offensif en prime !

Perpignan n'y arrive plus avec une troisième défaite consécutive cet après-midi ! Les locaux se sont inclinés de justesse à domicile contre le Stade Français (23 - 22). Les Parisiens ont arraché la victoire en fin de match grâce à une pénalité de Barre et sortent enfin de la zone de relégation (77').

Et enfin, La Rochelle s'est défait de Brive sur le score de 8-6 avec l'essai de Retière (69') qui libère les siens. Au classement, les Rochelais remontent à la 7e place !