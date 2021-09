Bordeaux arrache la victoire à Saint-Étienne

par Martin Schmuda (iDalgo)

Dans le cadre de la sixième journée de Ligue 1 Uber Eats, Bordeaux a remporté un combat dantesque contre Saint-Étienne (2-1) au Stade Geoffroy-Guichard. Sous une pluie diluvienne, les Girondins ont frappé les premiers par l'intermédiaire de Hwang sur un bon service d'Adli (7'). Les Verts ont ensuite dominé le milieu de terrain et commençaient à se montrer dangereux, sans pour autant concrétiser leurs temps forts. Après la pause, le déluge s'est intensifié et a rendu les conditions de jeu très compliquées pour les deux formations. Malgré cela, Khazri a profité d'une hésitation de Mexer pour égaliser et enflammer le Chaudron (73'). Peu de temps après, l'attaquant sud-coréen a douché les espoirs stéphanois en s'offrant un doublé (80'). Les hommes de Vladimir Petkovic signent leur première victoire de la saison, tandis que l'ASSE s'enfonce dans la zone rouge du championnat.