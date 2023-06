Bon début de mois sur les actions

par Laetitia Volga PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes ont fini en hausse jeudi, profitant d'un apaisement des craintes sur la dette américaine, l'économie chinoise et des spéculations sur un statu quo de la Réserve fédérale lors de sa prochaine réunion. À Paris, le CAC 40 a gagné 0,55% à 7.137,43 points. Le Footsie britannique a pris 0,59% et le Dax allemand 1,21%. L'indice EuroStoxx 50 a avancé de 0,94%, le FTSEurofirst 300 de 0,76% et le Stoxx 600 de 0,78%. Au moment de la clôture en Europe, Wall Street évoluait elle aussi en hausse: le Dow Jones prenait 0,2% tandis que le Standard & Poor's 5000,6% et que le Nasdaq Composite 0,8%. Après avoir clôturé le mois de juin dans le rouge, les marchés mondiaux abordent juin avec plus d'entrain grâce à des avancées positives sur le dossier du plafonnement de la dette américain, une bonne statistique chinoise et l'espoir d'une pause de la Fed dans la remontée de ses taux. Le marché du travail montre toutefois toujours des signes de vigueur: le secteur privé américain a créé 278.000 postes le mois dernier selon l'enquête du cabinet ADP, alors que le consensus Reuters donnait un chiffre de 170.000 seulement. Les investisseurs suivront avec intérêt la publication vendredi du rapport mensuel du département du Travail. Le consensus Reuters table sur un recul des créations d'emplois non-agricoles, à 190.000 après 253.000 en avril. "Les conditions du marché du travail sont toujours tendues", a déclaré Nancy Vanden Houten, chef économiste chez Oxford Economics. "Alors que nous nous attendons à ce que la Fed ne touche pas à ses taux lors de sa prochaine réunion, un assouplissement plus soutenu des conditions du marché du travail est nécessaire pour que d'autres hausses soient définitivement écartées." VALEURS En Bourse en Europe, Remy Cointreau a perdu 5,01%, le groupe de spiritueux ayant maintenu ses perspectives 2023-2024 malgré une augmentation plus forte que prévu de son bénéfice opérationnel sur l'exercice précédent. Casino a chuté de 9,43% alors que le PDG du groupe de distribution a été entendu par la brigade financière dans le cadre d'une enquête pour manipulation de cours et délit d'initié notamment. TAUX Les rendements des emprunts d'Etat en zone euro ont terminé en baisse pour la quatrième séance de suite, en réaction au ralentissement de l'inflation observé dans plusieurs pays de la zone euro. Le dix ans allemand évoluait autour de à 2,25% en fin de journée. Aux Etats-Unis, le recul des rendements s'est accentué après l'annonce d'une diminution de la productivité du travail sur janvier-mars et d'une nette révision à la baisse des coûts unitaires du travail sur les deux derniers trimestre. Le rendement des emprunts d'Etat à dix ans cède trois points de base, à 3,6045%. CHANGES A l'image des rendements, le dollar recule de 0,68% face à un panier de monnaies de référence, les investisseurs revoyant à la baisse leurs anticipations d'une hausse des taux américains ce mois-ci. Selon l'outil FedWatch, les marchés évaluent désormais à environ 70% la probabilité que la Fed maintienne l'objectif de taux des fonds fédéraux à 5%-5,25%. La monnaie unique gagne 0,56% face au billet vert à 1,0748. En dépit de l'amélioration de l'inflation en Europe, les marchés s'attendent toujours à ce que la BCE relève ses taux en juin et juillet, selon Refinitiv. La présidente de l'institution Christine Lagarde a d'ailleurs souligné que l'inflation restait trop élevée, rendant nécessaire un nouveau resserrement de la politique monétaire. PÉTROLE Sur le marché pétrolier, le Brent gagne 3,04% à 74,81 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 3,6% à 70,54 dollars. (Laetitia Volga, édité par Jean-Stéphane Brosse)