Bombardement sur Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine

KYIV, 19 septembre (Reuters) - Une personne, au moins, a été tuée mardi dans une attaque de drones attribuée à la Russie dans l'ouest de l'Ukraine où trois entrepôts industriels ont été endommagés, ont déclaré plusieurs responsables locaux. Selon Maxim Kozitsky, le gouverneur de Lviv, un homme de 26 ans est décédé dans l'attaque qui a provoqué un incendie contre lequel luttaient encore mardi matin les pompiers ukrainiens. "Je tiens à souligner qu'il s'agit d'entrepôts industriels ordinaires. Rien de militaire n'y était stocké", a déclaré Maxim Kozitsky sur la messagerie Telegram. Il a précisé que les forces russes avaient lancé 18 drones dans cette attaque et que 15 d'entre eux avaient été abattus, dont sept directement au-dessus de la région de Lviv. L'armée de l'air ukrainienne a dit quant à elle que la Russie avait lancé un total de 30 drones et un missile balistique Iskander au cours de la nuit, et que 27 d'entre eux avaient été abattus. (Lidia Kelly à Melbourne; avec Anna Pruchnicka; version française Nicolas Delame)