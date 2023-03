Bolsonaro retournera bien au Brésil le 30 mars après plus de trois mois passés aux États-Unis

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - L'ex-président brésilien Jair Bolsonaro rentrera au Brésil le 30 mars, a confirmé vendredi son parti politique, le Parti libéral, sur les réseaux sociaux, après plus de trois mois d'exil aux États-Unis à la suite de l'échec de sa réélection. "Notre président au niveau national, Valdemar Costa Neto, confirme à tous que Jair Bolsonaro rentrera au Brésil le 30 mars. Bolsonaro débarquera à Brasilia à 7h30", a annoncé le Parti libéral sur les réseaux sociaux. Jair Bolsonaro a quitté le Brésil pour les États-Unis le 30 décembre, deux jours seulement avant l'investiture du président Luiz Inácio Lula da Silva, ne souhaitant pas prendre part à la cérémonie de passation de pouvoir à son successeur. L'ancien chef d'Etat d'extrême droite avait précédemment déclaré qu'une fois rentré au Brésil, il avait l'intention de diriger l'opposition. Il souhaite également se défendre des accusations selon lesquelles il aurait provoqué les émeutes du 8 janvier à Brasilia, au cours desquelles ses partisans ont pris d'assaut des lieux de pouvoir brésiliens. (Reportage Fernando Cardoso ; Version française Kate Entringer, édité par Tangi Salaün)