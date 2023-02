Bolsonaro retournera au Brésil en mars pour mener l'opposition (WSJ)

(Reuters) - L'ancien président brésilien d'extrême droite Jair Bolsonaro a déclaré dans un entretien au Wall Street Journal publié mardi qu'il prévoyait de retourner au Brésil au mois de mars, avec l'objectif de devenir le chef de file de l'opposition à l'actuel président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva. Jair Bolsonaro a aussi dit qu'il entendait se défendre des accusations selon lesquelles il a orchestré les émeutes survenues début janvier, lorsque des centaines de ses partisans ont envahi et saccagé des lieux de pouvoir dans la capitale Brasilia pour contester la victoire électorale de Lula. Parti en Floride deux jours avant la cérémonie d'investiture de Lula le 1er janvier, Jair Bolsonaro a depuis lors effectué une demande de visa touristique de six mois aux Etats-Unis. (Reportage Mrinmay Dey à Bangalore; version française Jean Terzian)