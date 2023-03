Bolsonaro nie toute illégalité dans une affaire de bijoux saoudiens

Crédit photo © Reuters

SAO PAULO (Reuters) - L'ancien président brésilien Jair Bolsonaro a nié samedi avoir commis des "actes illégaux" après que des médias locaux ont rapporté qu'il avait tenté d'introduire dans son pays des bijoux que le gouvernement saoudien lui aurait offerts, selon CNN Brasil. "On m'accuse d'un cadeau que je n'ai ni demandé ni reçu", a déclaré l'ancien dirigeant d'extrême droite dans une interview citée par CNN. "Il n'y a aucune illégalité de ma part. Je n'ai jamais commis d'actes illégaux." Le journal O Estado de S. Paulo a rapporté vendredi que Bolsonaro avait illégalement tenté de rapporter au Brésil une parure de bijoux composée d'un collier de diamants, d'une bague, d'une montre et de boucles d'oreilles qui lui avaient été offerts, ainsi qu'à l'ancienne première dame Michelle, par le gouvernement saoudien. L'ambassade saoudienne au Brésil n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire. Selon le quotidien, les bijoux, d'une valeur de 3 millions d'euros, ont été trouvés par des agents des douanes dans le sac à dos d'un assistant du ministre des Mines et de l'Énergie de l'époque, Bento Albuquerque, au retour d'un voyage officiel au Moyen-Orient en octobre 2021. Les agents de l'aéroport de Guarulhos, à Sao Paulo, ont saisi les bijoux car les personnes entrant au Brésil doivent déclarer tout bien d'une valeur supérieure à 1.000 dollars, indique le journal, ajoutant que l'administration Bolsonaro a tenté en vain de récupérer les bijoux à plusieurs reprises par l'intermédiaire de fonctionnaires. Bolsonaro se trouve aux États-Unis, où il s'est rendu en Floride fin décembre, 48 heures avant la prestation de serment de son adversaire et successeur Luiz Inacio Lula da Silva. Bolsonaro doit assister à la réunion des conservateurs de la CPAC à Washington plus tard dans la journée de samedi. Il devrait y rencontrer l'ancien président américain Donald Trump, son idole politique. (Reportage de Paula Arend Laier, version française Benjamin Mallet)