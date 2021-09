Bolsonaro fustige la Cour suprême et dénonce le système électoral

par Anthony Boadle et Gabriel Stargardter

BRASILIA/RIO DE JANEIRO (Reuters) - S'exprimant devant des milliers de partisans réunis devant la plus haute instance judiciaire du pays, le président brésilien, Jair Bolsonaro, a fustigé mardi la Cour suprême et dénoncé le système électoral qu'il a qualifié de "farce" entretenant la crise politique que traverse le pays le plus peuplé d'Amérique latine.

Confronté à des sondages peu encourageants à un peu plus d'un an de la présidentielle d'octobre 2022, à une inflation préoccupante et à la critique de sa gestion de la crise sanitaire, Jair Bolsonaro avait prié ses soutiens de se réunir pour lui exprimer son soutien en ce jour de fête nationale.

Selon les autorités, plus de 100.000 personnes ont répondu à son appel à Sao Paulo, bien moins toutefois que ce qu'attendait le chef d'Etat.

"Nous ne pouvons pas accepter un système électoral qui n'offre aucune sécurité lors des élections", a déclaré Jair Bolsonaro. "Je ne peux participer à telle farce", disant souhaiter une réforme du fonctionnement des élections.

Il reproche en outre à la Cour suprême d'avoir autorisé des enquêtes le visant lui et certains de ses proches au motif qu'il aurait mis en danger les institutions démocratiques du Brésil.

Pour le président brésilien, ces décisions s'apparentent à une violation des libertés politiques.

"L'armée doit intervenir pour évincer ceux qui empêchent notre président de gouverner, à la Cour suprême, au Sénat, partout", a déclaré à Reuters Maria Aparecida, une retraitée âgée de 70 ans. "La Cour suprême ne protège par la constitution, donc notre armée doit s'en charger."

