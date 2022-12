Bolloré finalise la vente à MSC de Bolloré Africa Logistics pour 5,7 MdsE

21 décembre (Reuters) - Bollore SE annonce mercredi dans un communiqué :

* AVOIR RÉALISÉ LA CESSION AU GROUPE MSC DE BOLLORÉ AFRICA LOGISTICS, REGROUPANT L'ENSEMBLE DES ACTIVITÉS DE TRANSPORT ET LOGISTIQUE DU GROUPE BOLLORÉ EN AFRIQUE, POUR UNE VALEUR D'ENTREPRISE NETTE DES INTÉRÊTS MINORITAIRES DE 5,7 MILLIARDS D'EUROS

* LE PRIX DE CESSION DES ACTIONS S'ÉBABLIT À 5,1 MILLIARDS D'EUROS AUQUEL S'AJOUTENT 600 MILLIONS DE REMBOURSEMENT DE COMPTES COURANTS

* LE GROUPE BOLLORÉ CONSERVERA UNE PRÉSENCE IMPORTANTE EN AFRIQUE, NOTAMMENT À TRAVERS CANAL+, ET POURSUIVRA ÉGALEMENT SES DÉVELOPPEMENTS SUR CE CONTINENT DANS DE NOMBREUX SECTEURS COMME LA COMMUNICATION, LE DIVERTISSEMENT, LES TÉLÉCOMS ET L'ÉDITION.