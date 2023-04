Bolloré en négociations exclusives avec CMA CGM pour céder Bolloré Logistics

Bolloré en négociations exclusives avec CMA CGM pour céder Bolloré Logistics













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le groupe Bolloré a annoncé mardi être entré en négociations exclusives avec le groupe CMA CGM en vue de lui céder Bolloré Logistics. Bolloré précise avoir reçu une offre d'achat spontanée sur la base d'une valeur d'entreprise (hors trésorerie et dette) de cinq milliards d'euros de la part de CMA CGM. Les discussions pourraient mener à une promesse d’achat correspondant à cette offre autour du 8 mai, a ajouté le groupe dans un communiqué. CMA CGM, basé à Marseille et contrôlé par la famille fondatrice Saadé, a vu ses résultats bondir ces deux dernières années à la faveur des taux élevés de fret maritime et de la saturation des chaînes d'approvisionnement. Le groupe a profité de cette bonne santé pour investir, en prenant notamment une participation au capital d'Air France-KLM et en se développant, comme ses concurrents, dans la logistique. Pour le groupe Bolloré, fondé par l'homme d'affaires Vincent Bolloré, la cession des activités historiques de logistique marque un tournant après la vente l'an dernier de ses activités de logistique en Afrique à MSC. A la Bourse de Paris, l'annonce des négociations exclusives avec CMA CGM a fait grimper le titre Bolloré, qui gagnait 3,97% à 6,01 euros à 12h30 GMT. (Rédigé par Matthieu Protard, Tangi Salaün et Blandine Hénault, avec Benoit Van Overstraeten, Mathieu Rosemain et Gus Trompiz, édité par Bertrand Boucey)