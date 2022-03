Bolloré affiche un résultat d'exploitation ajusté en hausse de 77% en 2021

10 mars (Reuters) - BOLLORÉ:

* RÉSULTAT OPÉRATIONNEL AJUSTÉ ANNUEL EUR 1,34 MD, +77% À PÉRIMÈTRE ET CHANGE CONSTANTS, PORTÉ PAR LES TRÈS BONNES PERFORMANCES DES SECTEURS TRANSPORT ET LOGISTIQUE ET COMMUNICATION

* RÉSULTAT NET ANNUEL EUR 20,22 MDS, INTÉGRANT EUR 19,99 MDS DE PLUS-VALUE DE DÉCONSOLIDATION DE 70% D'UNIVERSAL MUSIC GROUP (UMG)

* PROPOSITION DE DIVIDENDE : 0,06 EURO PAR ACTION

* CA ANNUEL EUR 19,77 MDS CONTRE EUR 16,69 MDS, +18% À PÉRIMÈTRE ET CHANGE CONSTANTS

* RÉSULTAT NET ANNUEL PART DU GROUPE EUR 6,06 MDS CONTRE EUR 426 MLNS EN 2020

* ENDETTEMENT NET À FIN 2021 EUR 3,43 MDS CONTRE EUR 9,14 MDS À FIN 2020

* LE GROUPE CONTINUE D'ÉVALUER EN PERMANENCE LES CONSÉQUENCES ACTUELLES ET POTENTIELLES DE LA CRISE SANITAIRE QUI PÈSE TOUJOURS PONCTUELLEMENT SUR CERTAINES ACTIVITÉS Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Bureau de Gdansk)