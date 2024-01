BoJ : Le séisme remet en cause les attentes sur un changement de politique en janvier

par Leika Kihara TOKYO (Reuters) - Les séismes qui ont touché en début d'année le Japon ont poussé plusieurs analystes à revoir leurs anticipations sur une sortie par la Banque de Japon (BoJ) de sa politique de taux d'intérêt négatifs à l'issue de sa prochaine réunion les 22 et 23 janvier. "Avec le tremblement de terre, la probabilité d'une action lors de la réunion de janvier a encore diminué", estime Mari Iwashita, économiste chez Daiwa Securities, qui a revu sa prévision d'une fin des taux négatifs en janvier à n'importe quel moment d'ici avril. Les analystes de Morgan Stanley MUFG Securities ont également repoussé à mars ou avril leur prévision pour un tel changement de politique monétaire alors qu'ils tablaient sur janvier initialement. Outre l'impact des tremblements de terre, ils s'appuient sur un entretien du gouverneur de la BoJ, Kazuo Ueda, la semaine dernière à la chaîne de télévision publique NHK. Dans cette interview, le banquier central a dit ne pas être pressé d'assouplir les conditions monétaires, n'étant pas convaincu que l'inflation atteigne durablement l'objectif de 2% fixé par la BoJ. "Ueda a signalé que la probabilité d'une action en janvier était faible", observe Takeshi Yamaguchi, économiste pour le Japon chez Morgan Stanley MUFG. "De plus, la BoJ doit maintenant examiner l'impact du tremblement de terre sur l'économie", ce qui diminue encore les chances d'une action en janvier, ajoute-t-il. Jusqu'à présent, beaucoup d'analystes estiment que les différents séismes qui ont fait au moins 81 morts dans l'ouest du Japon devraient avoir un impact limité sur la croissance économique. Takahide Kiuchi, économiste chez Nomura Research Institute, a chiffré les dommages à 812,1 milliards de yens (5,17 milliards d'euros), soit environ 0,15% du produit intérieur brut (PIB) nominal du Japon. Lors d'un évènement jeudi pour le Nouvel an avec des sociétés de courtage, Kazuo Ueda a déclaré, sans mentionner directement la politique monétaire, que la BoJ prendrait les mesures nécessaires pour s'assurer que les conditions bancaires et de financement restent saines dans les régions touchées par le tremblement de terre. (Reportage de Leika Kihara ; avec la contribution de Takahiko Wada et Yoshifumi Takemoto, Blandine Hénault pour la version française)