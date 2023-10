BofA : Bénéfice en hausse au 3e trimestre, l'investissement et le trading meilleurs qu'attendu

(Reuters) - Bank of America a vu son bénéfice augmenter de 10% au troisième trimestre, dans un contexte de coûts d'emprunt élevés, comme pour ses concurrents, et alors que sa banque d'investissement et les activités de marché ont fait mieux que prévu. La deuxième banque américaine a publié mardi un bénéfice net de 7,27 milliards de dollars (6,89 milliards d'euros), soit 91 cents par action, pour le trimestre qui s'est terminé le 30 septembre. Il était de 6,58 milliards de dollars, soit 81 cents par action, un an plus tôt. Les branches investissement et trading de la banque ont fait mieux que prévu en affichant des revenus en hausse, à contre-courant du reste de l'industrie. Les revenus nets d'intérêts de Bank of America ont augmenté de 4% au troisième trimestre pour atteindre 14,4 milliards de dollars, reflétant une tendance sectorielle. Les prêteurs ont vu leurs revenus d'intérêts augmenter du fait de la hausse des coûts d'emprunt mise en place par la Réserve fédérale pour lutter contre l'inflation. Les géants du crédit JPMorgan Chase, Citigroup et Wells Fargo ont également fait état d'une hausse de leur revenu net d'intérêts et ont revu à la hausse leurs prévisions pour cet indicateur clé. (Reportage Manya Saini, Nupur Ananad et Saeed Azhar; version française Victor Goury-Laffont, édité par Kate Entringer)