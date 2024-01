Boeing va réaliser des contrôles de qualité supplémentaires sur le 737 MAX

Boeing va réaliser des contrôles de qualité supplémentaires sur le 737 MAX













WASHINGTON, 15 janvier (Reuters) - Boeing va procéder à des contrôles de qualité supplémentaires sur le 737 MAX après l'accident, survenu début janvier, au cours duquel une pièce de fuselage s'est détachée d'un appareil d'Alaska Airlines, a déclaré lundi le responsable de la division des avions commerciaux du groupe. L'avionneur américain va également déployer une équipe auprès du fournisseur Spirit AeroSystems, qui fabrique et installe la pièce à l'origine du problème, pour effectuer des vérifications avant que les fuselages ne soient envoyés aux sites de production de Boeing dans l'État de Washington, précise Stan Deal, directeur général de Boeing Commercial Airplanes, dans une lettre adressée aux employés du groupe. Les équipes de Boeing effectueront en outre des contrôles sur 50 autres points du processus de production de Spirit, ajoute Stan Deal. Parallèlement, Boeing et Spirit ouvriront leurs sites de production du 737 aux compagnies aériennes clientes afin qu'elles puissent procéder à leurs propres inspections. Boeing organisera également des sessions sur le contrôle de la qualité à l'intention de ses employés et sollicitera une expertise indépendante de son processus de production, a ajouté Stan Deal. "Tout ce que nous faisons doit être conforme aux exigences de notre QMS (système de gestion de la qualité)", écrit Stan Deal. "Tout ce qui n'est pas conforme est inacceptable. C'est à travers cette norme que nous devons agir pour offrir à nos clients et à leurs passagers une confiance totale dans les avions Boeing", souligne le dirigeant. (Reportage Valerie Insinna, version française Augustin Turpin, édité par Sophie Louet)