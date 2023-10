Boeing se fixe un objectif de production record pour le 737

Boeing se fixe un objectif de production record pour le 737













Crédit photo © Reuters

par Valerie Insinna WASHINGTON (Reuters) - Boeing prévoit de porter la production de l'avion 737 au niveau record d'au moins 57 appareils par mois d'ici juillet 2025, signe d'une hausse des commandes et du redressement du groupe aéronautique américain après la crise traversée par ce modèle, ont rapporté à Reuters deux sources informées du dossier. Une telle cadence dans la production permettrait à Boeing d'atteindre l'objectif qu'il s'était fixé il y a plusieurs années et qui avait été abandonné en 2019 après l'immobilisation au sol de tous les 737 MAX à travers le monde à la suite de deux accidents meurtriers en Ethiopie et en Indonésie. Boeing, tout comme Airbus, se sont fixé des objectifs ambitieux de montée en puissance à mesure que le transport aérien et les ventes d'avions reprennent, le groupe aéronautique européen produisant déjà des avions monocouloirs très demandés à un rythme davantage élevé que son concurrent américain. Airbus a ainsi confirmé en juillet son objectif de production pour la famille des avions A320neo, la plus vendue du groupe, à 75 appareils par mois en 2026. Les nouveaux objectifs de Boeing ont été présentés dans un document actualisé à destination des fournisseurs, ont précisé les sources sous couvert d'anonymat, le document n'étant pas public. Sollicité, Boeing n'a pas souhaité faire de commentaire. Le nouveau calendrier prévoit que la production du 737 atteigne 42 appareils par mois d'ici décembre 2023, confirmant les propos tenus par Stan Deal, le directeur de Boeing Commercial Airplanes, lors d'une interview sur Bloomberg TV en juin. A compter de cette date, la production mensuelle du 737 devrait passer à une moyenne de 47,2 appareils en juin 2024, puis de 52,5 en décembre 2024 avant un rythme régulier de 57,7 exemplaires par mois en juillet 2025. Dans ses précédentes prévisions, Boeing prévoyait, selon les sources, une production de 52 appareils par mois d'ici janvier 2025. Avant l'immobilisation du 737 MAX en 2019, le groupe produisait en moyenne 52,737 appareils par mois et visait un objectif de 57. L'objectif officiel de Boeing, dévoilé en novembre dernier lors d'une journée des investisseurs, est de 50 appareils par mois pour la période 2025-2026. Le directeur général du groupe, Dave Calhoun, a cependant laissé entendre qu'une augmentation de la cadence à 60 appareils par mois pourrait être envisagée à mesure que l'avionneur gonfle son stock de commandes, à l'instar du contrat signé cette année avec Air India pour près de 200 737 MAX. (Reportage Valerie Insinna, version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)