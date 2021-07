Boeing renoue avec les bénéfices grâce aux livraisons de 737 MAX

Crédit photo © Reuters

par Ankit Ajmera et Eric M. Johnson

(Reuters) - Boeing Co a fait état mercredi de son premier bénéfice depuis près de deux ans, la reprise du tourisme liée à l'accélération de la vaccination contre le COVID-19 se traduisant par une augmentation des ventes du 737 MAX, son avion le plus vendu.

Le 737 MAX est un élément clef du redressement financier du constructeur aéronautique américain, qui a perdu des milliards de dollars de chiffre d'affaires à la suite de la pandémie et des problèmes structurels de son 787, plus gros et plus rentable.

Le PDG de Boeing, David Calhoun, a déclaré que le groupe envisageait désormais de maintenir son effectif à environ 140.000 salariés, alors qu'il prévoyait auparavant de le ramener à 130.000.

Boeing a ajouté qu'il produisait actuellement seize 737 MAX par mois, et qu'il comptait porter la cadence à 31 par mois au début de 2022.

Le bénéfice d'exploitation de Boeing s'est élevé à 755 millions de dollars (640 millions d'euros) au trimestre clos le 30 juin, contre une perte de 3,32 milliards de dollars (2,81 milliards d'euros) un an plus tôt.

Ses revenus ont augmenté de 44% pour atteindre près 17 milliards de dollars (14,40 milliards d'euros).

Les analystes tablaient en moyenne sur une perte trimestrielle de 454,8 millions de dollars (385,20 millions d'euros) pour des revenus de 16,54 milliards de dollars (14 milliards d'euros), selon les données IBES de Refinitiv.1 dollar = 0,85 euro

(Reportage Eric M. Johnson et Ankit Ajmera,version française Laura Marchioro, édité par Jean-Michel Bélot)