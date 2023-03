Boeing nomme la PDG de Suez à son conseil d'administration

2 mars (Reuters) - Boeing a annoncé jeudi la nomination de Sabrina Soussan, PDG de Suez, à son conseil d'administration, premier membre du "board" basée en Europe et en dehors des Etats-Unis. Sous réserve de son élection lors de l'assemblée générale annuelle du groupe le 18 avril, Sabrina Soussan, âgée de 53 ans et de nationalité franco-allemande, deviendra le huitième membre indépendant à rejoindre le conseil d'administration de Boeing depuis le mois d'avril 2019, a précisé l'avionneur américain dans un communiqué. Une fois élue, elle siégera au sein des comités Audit et Finances, a-t-il ajouté. Le conseil d'administration de Boeing a enregistré plusieurs départs d'administrateurs de premier plan dans le sillage de la crise du 737 MAX, notamment les ambassadrices des Etats-Unis Caroline Kennedy et Nikki Haley en janvier 2021 et mars 2020 respectivement. Larry Kellner, président du conseil d'administration de Boeing, a déclaré dans le communiqué du groupe que Sabrina Soussan apporterait "une approche globale reposant sur une expertise complète en ingénierie et une solide expérience acquise à des postes de direction dans les secteurs de la production, de la sécurité, du développement durable, des transports et de la transformation numérique". Sabrina Soussan a pris ses fonctions de directrice générale de Suez en février 2022 puis de présidente-directrice générale en août de la même année, après avoir occupé pendant plus de vingt ans des postes de direction chez Siemens. (Rédigé par Valerie Insinna, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Matthieu Protard)