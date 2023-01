Boeing : Les livraisons et les commandes d'avions bondissent en 2022

WASHINGTON (Reuters) - Boeing a livré 480 avions et enregistré 774 nouvelles commandes nettes après prise en compte des annulations en 2022, à la suite d'une forte performance en décembre, a indiqué mardi l'avionneur américain.

Le mois dernier, Boeing a livré 69 appareils, dont 53 avions 737 MAX et 15 avions à large fuselage, et enregistré 203 nouvelles commandes nettes d'annulations.

Pour l'ensemble de l'année 2021, Boeing avait livré 340 avions et enregistré 479 nouvelles commandes nettes.

Boeing a déclaré que son carnet de commandes officiel au 31 décembre était passé à 4.578 avions, dont 3.628 avions 737 MAX. Environ 80% de ses livraisons en 2022 concernaient des 737.

Les livraisons de Boeing en 2022 comprennent 31.787 Dreamliners, dont 10 livrés en décembre.

L'Administration fédérale américaine de l'aviation (FAA) a approuvé en août le premier 787 à être livré depuis 2021. Boeing a interrompu les livraisons en mai 2021 après que la FAA a soulevé des inquiétudes quant à sa méthode d'inspection proposée.

Le mois dernier, Joe Biden a signé une loi qui a levé la date limite du 27 décembre imposant une nouvelle norme de sécurité pour les alertes modernes dans les cockpits des MAX 7 et MAX 10 - deux nouvelles versions du 737 MAX, le modèle le plus vendu de l'avionneur.

Si le Congrès n'intervient pas, les deux nouvelles variantes du MAX devront être certifiées par la FAA avec des systèmes modernes d'alerte dans le cockpit, ce qui, selon Boeing, pourrait compromettre l'avenir de ces avions. Boeing a reçu plus de 1.000 commandes pour les deux variantes du MAX.

En novembre, Boeing a livré 48 avions et n'a enregistré que 21 nouvelles commandes, soit 18.737 MAX et trois 767. Le groupe a déclaré en novembre que la baisse des livraisons de 737 MAX était due au fait que son système de gestion de la qualité avait détecté "un défaut dans le fuselage, deux défauts et des livraisons retardées".

(Reportage David Shepardson, version française Augustin Turpin)