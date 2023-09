Boeing : Les livraisons diminuent en août, freinées par des défauts de fabrication

par Valerie Insinna WASHINGTON (Reuters) - Boeing a livré 35 avions en août, son chiffre le plus bas depuis avril, alors que l'avionneur américain tente de corriger un défaut de fabrication sur son appareil le plus vendu, le 737 MAX. La société a remis 344 avions à ses clients au cours des huit premiers mois de 2023, un bond par rapport à la même période de l'année dernière affectée par la pandémie. En comparaison son rival européen Airbus a livré 433 avions au cours des huit premiers mois, dont 52 en août. Les livraisons du mois dernier ne comprenaient que 22 avions à fuselage étroit 737 MAX, dont un Boeing Business Jet. Brian West, le directeur financier de Boeing, a déclaré jeudi que la société se situerait dans le "bas de la fourchette" de son objectif de 400 à 450 livraisons de 737 cette année, en raison du processus prolongé pour inspecter et réparer les milliers de trous mal percés sur la cloison de pression arrière du 737 MAX 8. L'entreprise a enregistré des nouvelles commandes pour 43 avions après avoir pris en compte deux annulations. Le total du mois comprend une vente non annoncée de 25 avions 737 MAX 8 au loueur d'avions SMBC Aviation Capital. En comparaison, Airbus a vendu 117 avions en août. Outre le MAX, Boeing a livré 13 gros porteurs, dont cinq 787 Dreamliners, trois 767, trois ravitailleurs KC-46 pour l'armée de l'air américaine, deux cargos pour FedEx, ainsi que trois 777 cargo. Les investisseurs suivent de près les chiffres des livraisons car les avionneurs reçoivent la majeure partie du paiement lorsque l'avion est transféré au client. Les commandes brutes de Boeing depuis le début du mois de janvier ont atteint 624 en août, soit 510 commandes nettes après prise en compte des annulations, conversions, et commandes nettes de 737 après ajustements comptables. Airbus a enregistré 1.257 commandes brutes, soit 1.218 après annulation. (Reportage Valerie Insinna; version française Nathan Vifflin, édité par Blandine Hénault)