Boeing : Le chef du programme 737 MAX quitte le groupe

WASHINGTON (Reuters) - Le directeur du programme 737 MAX de Boeing, Ed Clark, quitte l'avionneur américain, selon un mémo que Reuters a consulté mercredi, le premier départ majeur survenu dans l'entreprise depuis l'incident le 5 janvier d'un appareil 737 MAX 9 opéré par la compagnie aérienne Alaska Airlines. D'après une source au fait de la question, le départ d'Ed Clark intervient après une réunion du conseil d'administration de Boeing plus tôt cette semaine, dans un contexte de surveillance accrue de la production et des mesures de sécurité de l'avionneur. Boeing peine à expliquer et à rassurer en matière de sécurité après l'accident de l'appareil flambant neuf d'Alaska Airlines, dont un panneau de porte s'est détaché en vol. A lire aussi... Ed Clark supervisait la production de Boeing à l'usine de Renton, d'où est sorti le 737 MAX 9 concerné par l'incident. Il est remplacé par Katie Ringgold au poste de vice-président, d'après le mémo envoyé au personnel de Boeing par le directeur général de la division commerciale, Stan Deal. Le journal Seattle Times a rapporté en premier lieu l'envoi de ce mémo. (Reportage David Shepardson; version française Jean Terzian)