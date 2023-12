Boeing exclu de la course pour le futur avion de guerre nucléaire

Crédit photo © Reuters

WASHINGTON (Reuters) - L'US Air Force a éliminé Boeing de la compétition pour le développement du successeur de l'E-4B Nightwatch, a confirmé Boeing vendredi, rebattant les cartes de la bataille pour la construction de la prochaine version de l'avion connu sous le nom de "Doomsday Plane" (avion de l'apocalypse) en raison de sa capacité à survivre à une guerre nucléaire. Cette décision laisse Sierra Nevada Corp, entreprise privée du secteur de la défense, seule en lice pour le contrat SAOC (Survivable Airborne Operations Center) visant à remplacer à terme une flotte utilisée depuis les années 1970. L'armée de l'air, qui prévoit d'attribuer un contrat SAOC en 2024, a refusé de préciser si d'autres entreprises avaient présenté des offres. (Valerie Insinna et Mike Stone in Washington; version française Nicolas Delame)